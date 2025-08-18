Topo

Notícias

Justiça determina quebra de sigilo pela Google após ameaças a Felca

18/08/2025 13h24

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou, neste domingo (17), que a Google quebre o sigilo de dados de um usuário do serviço de e-mail da empresa, de onde teriam partido ameaças de morte ao influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

As ameaças ocorreram após denúncias feitas pelo influenciador, em vídeo publicado no início do mês, que colocaram em foco os riscos que as redes sociais representam para crianças e adolescentes e como não há uma regulação sobre o uso de imagens de menores de idade nesses espaços virtuais.

Notícias relacionadas:

A liminar foi concedida após pedido dos advogados de Felca. Segundo o TJ-SP, o processo tramita sob segredo de justiça, portanto os documentos nos autos são de acesso restrito às partes e advogados.

Procurada pela reportagem, a Google informou que não vai comentar. A Agência Brasil não conseguiu contato com representantes de Felca.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana

Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para 'Débora do batom'

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky

'Parque de Diamantes': mulher encontra pedra preciosa de 2 quilates nos EUA

Trump diz que EUA podem tentar negociar fim da crise na Ucrânia sem cessar-fogo

Zelensky 'agradece' a Trump por seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia

Trump diz acreditar que Putin quer fim da guerra na Ucrânia

Deputados democratas do Texas voltam ao estado em meio à disputa por mapa eleitoral