Josias: Entrevista de Moraes é para Trump ler e família Bolsonaro chorar

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), sinalizou que não se curvará diante das ameaças de Donald Trump e da família Bolsonaro, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Em entrevista ao jornal The Washington Post, Moraes disse que "não há chance de recuar um milímetro" no julgamento de Jair Bolsonaro pelo envolvimento do ex-presidente na trama golpista, mesmo com as ações impostas pelo governo Trump.

Essa entrevista atingiu uma dupla finalidade. Serviu para que esse relator geral de todas as encrencas antidemocráticas no Supremo, tratado pelo jornal como 'xerife da democracia', esclarecesse ao Trump que é imune a chantagens. A segunda utilidade foi reforçar junto à família Bolsonaro a percepção de que a condenação do patriarca não é negociável.

Foi uma entrevista para Trump ler e o clã Bolsonaro chorar. O ministro reforçou um traço já bem conhecido da sua personalidade, tanto entre seus amigos como entre as pessoas julgadas por ele: sempre que é desafiado, Moraes dobra a aposta.

Nessa entrevista, ele tratou o radicalismo antidemocrático que levou à tentativa de golpe como uma doença. Nesse contexto, o trabalho do Supremo seria parte da vacina. Durante toda a entrevista, ele se afasta da imagem ficciona de ser um antiamericanista. Diz até que tem uma Constituição americana em seu gabinete e é admirador dos fundadores da democracia americana.

Moraes não é isento de críticas, longe disso. Mas as sanções do Trump lhe deram uma aura que o distanciou das críticas. Hoje, mesmo os mais críticos costumam olhar a atuação dele sob uma ótica da defesa da soberania nacional. A iminente condenação do Bolsonaro e de todo o alto comando do golpe vai descer ao verbete da enciclopédia como um feito, como uma tentativa de buscar uma vacina. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias frisou que Moraes tem pontos questionáveis, mas é inegável que o trabalho do ministro tem sido fundamental para defender a democracia no Brasil.

Se o enquadramento na lei Magnitsky, as sanções comerciais contra o Brasil e a cassação do visto de entrada do ministro nos EUA serviram para alguma coisa, foi para reforçar as digitais de Moraes em um êxito que é coletivo.

É preciso levar em conta que a História é muito tortuosa e às vezes é feita da somatória das coisas que poderiam ter sido evitadas. Desde o 8 de janeiro de 2023, o país está se esforçando para evitar que essa página da tentativa de um novo golpe de estado seja um novo recomeço em falso. O Supremo faz parte disso.

Tudo se insere nesse contexto e, de forma mais geral, Moraes é parte da solução. Ele não pode ser visto como um xerife onipotente, mas está fazendo seu trabalho. Muitas críticas podem ser direcionadas ao ministro, mas Trump cuidou de envernizar a imagem de Moraes. Josias de Souza, colunista do UOL

