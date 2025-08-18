Nova proposta de cessar-fogo em Gaza prevê entrega de reféns em até 60 dias

Uma nova proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas foi entregue hoje por negociadores egípcios ao grupo extremista palestino.

O que aconteceu

Proposta prevê a liberação de reféns em "duas parcelas" durante uma trégua de 60 dias. A informação foi dada por fontes da agência de notícias AFP.

A princípio, 10 reféns vivos e "uma quantidade de corpos" seriam entregues a Israel. A inteligência do governo israelense estipula que 20 reféns vivos e 30 corpos de pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 ainda estejam na Faixa de Gaza.

Os outros 10 vivos e corpos seriam entregues em uma segunda fase do cessar-fogo. Depois disso, os dois lados começariam negociações para parar de uma vez os ataques, sob garantias internacionais.

Expectativa é de que resposta sobre o projeto de cessar-fogo aconteça ainda hoje. A autoridade palestina afirmou que recebeu a proposta de negociadores do Egito e que vai ter reuniões sobre o assunto.

Análise de cessar-fogo acontece enquanto ataques e mortes continuam

Bombardeios foram intensificados e ao menos 17 pessoas morreram em Gaza de ontem para hoje. Fontes palestinas informaram ao canal Al Jazeera que entre as vítimas estão oito pessoas que foram baleadas tentando pegar ajuda humanitária.

Plano de Israel é de "evacuar" Cidade de Gaza nos próximos dois meses. A informação foi dada pelo chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, ao Canal 12. A capital, área mais populosa do enclave, tem 800 mil moradores e faz parte dos 25% de Gaza que ainda não foram dominados pelo Exército de Israel.

Israel afirma que quer o deslocamento da população para "áreas humanitárias", mas não detalha que espaços são esses. Segundo a agência de notícias Associated Press, Israel planeja enviar palestinos para o Sudão do Sul e conversa com outros quatro países para receber o deslocamento forçado da população. Indonésia, Somaliland, Uganda e Líbia estão entre os abordados.

Um idoso morreu após ajuda humanitária jogada de avião cair sobre tenda em que ele dormia em Khan Younis. O método de ajuda humanitária, apontado por Israel como uma das formas de combater a fome no local, foi criticado por agências internacionais pelo risco aos moradores.

Cinco pessoas - entre elas, duas crianças - morreram por fome entre ontem e hoje. Os números são do Ministério da Saúde de Gaza e aumentam a quantidade de mortos por fome para 263 desde o início da guerra.