Topo

Notícias

Irã diz que continuará negociações com AIEA após restringir acesso

18/08/2025 08h31

DUBAI (Reuters) - O Irã continuará as negociações com o órgão de vigilância nuclear da ONU e os dois lados provavelmente terão outra rodada de conversas nos próximos dias, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, à mídia estatal na segunda-feira.

Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não têm conseguido acessar as instalações nucleares do Irã desde que Israel e os EUA as bombardearam durante uma guerra de 12 dias em junho, apesar de o chefe da AIEA, Rafael Grossi, ter declarado que as inspeções continuam sendo sua principal prioridade.

"Tivemos negociações (com a AIEA) na semana passada. Essas negociações continuarão e haverá outra rodada de negociações entre o Irã e a agência provavelmente nos próximos dias", disse Baghaei.

Teerã acusou a AIEA de preparar o caminho para os ataques de Israel e dos EUA com um relatório em 31 de maio que levou o Conselho de Governadores da AIEA, composto por 35 países, a declarar que o Irã violou suas obrigações de não proliferação.

A República Islâmica há muito tempo nega as suspeitas ocidentais de um esforço secreto para desenvolver a capacidade de armas nucleares, dizendo que continua comprometida com o Tratado de Não Proliferação que determina o uso pacífico da energia atômica para os signatários.

"O nível de nossas relações (com a AIEA) mudou após os eventos que ocorreram, não negamos isso. No entanto, nossas relações... continuam diretas", declarou Baghaei durante uma coletiva de imprensa semanal televisionada.

No mês passado, o Irã promulgou uma lei aprovada pelo Parlamento suspendendo a cooperação com a AIEA. A lei estipula que qualquer inspeção futura das instalações nucleares iranianas precisa da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã.

(Reportagem de Elwely Elwelly)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

'Não há menor chance de recuar um milímetro', diz Moraes ao Washington Post

Furacão Erin ameaça voltar a se intensificar ao se aproximar das Bahamas

Irã diz que continuará negociações com AIEA após restringir acesso

Zelenskiy diz que Rússia ataca cinicamente a Ucrânia antes de negociações em Washington

Espanha e Portugal combatem mais de 20 grandes incêndios que já deixaram seis mortos

Nos EUA, Zelensky e líderes europeus buscam garantias de segurança para bloco se guerra acabar

Esquerda boliviana sofre derrota histórica e fica fora de 2º turno de eleição presidencial em outubro

Explosão em fábrica na região russa de Ryazan deixa ao menos 20 mortos e 134 feridos

Zelensky está nos EUA e vai encontrar Trump hoje: veja o que esperar

Hamas recebe novo plano de trégua para Gaza, segundo dirigente palestino

Zelensky afirma que Rússia não deveria ser 'premiada' por invadir a Ucrânia