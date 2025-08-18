Irã diz que continuará negociações com AIEA após restringir acesso

DUBAI (Reuters) - O Irã continuará as negociações com o órgão de vigilância nuclear da ONU e os dois lados provavelmente terão outra rodada de conversas nos próximos dias, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, à mídia estatal na segunda-feira.

Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não têm conseguido acessar as instalações nucleares do Irã desde que Israel e os EUA as bombardearam durante uma guerra de 12 dias em junho, apesar de o chefe da AIEA, Rafael Grossi, ter declarado que as inspeções continuam sendo sua principal prioridade.

"Tivemos negociações (com a AIEA) na semana passada. Essas negociações continuarão e haverá outra rodada de negociações entre o Irã e a agência provavelmente nos próximos dias", disse Baghaei.

Teerã acusou a AIEA de preparar o caminho para os ataques de Israel e dos EUA com um relatório em 31 de maio que levou o Conselho de Governadores da AIEA, composto por 35 países, a declarar que o Irã violou suas obrigações de não proliferação.

A República Islâmica há muito tempo nega as suspeitas ocidentais de um esforço secreto para desenvolver a capacidade de armas nucleares, dizendo que continua comprometida com o Tratado de Não Proliferação que determina o uso pacífico da energia atômica para os signatários.

"O nível de nossas relações (com a AIEA) mudou após os eventos que ocorreram, não negamos isso. No entanto, nossas relações... continuam diretas", declarou Baghaei durante uma coletiva de imprensa semanal televisionada.

No mês passado, o Irã promulgou uma lei aprovada pelo Parlamento suspendendo a cooperação com a AIEA. A lei estipula que qualquer inspeção futura das instalações nucleares iranianas precisa da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã.

(Reportagem de Elwely Elwelly)