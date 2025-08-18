Topo

Irã alerta que guerra com Israel pode recomeçar 'a qualquer momento'

18/08/2025 14h10

O primeiro-vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, alertou, nesta segunda-feira (18), que uma nova guerra com Israel poderia recomeçar "a qualquer momento", mais de dois meses depois de um conflito sangrento.

Em 13 de junho, Israel lançou um ataque surpresa contra o território iraniano, onde realizou centenas de bombardeios, especialmente contra locais militares e nucleares, e matou cientistas relacionados ao programa nuclear iraniano e altos comandantes militares.

O Irã respondeu com disparos de mísseis e drones contra Israel e atacou a base americana mais importante do Oriente Médio, no Catar.

Os Estados Unidos, que também bombardearam, em 22 de junho, instalações nucleares no Irã, anunciaram o fim das hostilidades em 24 de junho.

"Devemos estar preparados a todo momento para o confronto. Hoje, não estamos nem em uma situação de cessar-fogo, o que temos é um fim das hostilidades", declarou Aref. 

O Irã "prepara planos para o pior", disse anteriormente Yahya Rahim Safavi, conselheiro militar do guia supremo iraniano Ali Khamenei, citado no domingo pelo jornal Shargh. 

Desde o cessar-fogo, responsáveis e comandantes militares iranianos afirmam que o país está pronto para um novo confronto, sem buscar a guerra.

Mais de mil pessoas morreram no Irã durante o conflito de junho, segundo as autoridades iranianas. Israel registrou 28 mortes.

As potências ocidentais e Israel acusam o Irã, que nega, de buscar dotar-se de arma nuclear.

