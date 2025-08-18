Pagamento do INSS de agosto: veja calendário de depósitos dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício — desconsiderando o dígito após o traço — preservando o formato já adotado para assegurar organização e agilidade no repasse dos valores.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos serão feitos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados que têm renda acima desse valor receberão entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a beneficiários que recebem até o piso nacional e aproximadamente 12,3 milhões para aqueles com valores superiores.

A data correta de pagamento pode ser conferida observando o penúltimo dígito do número do benefício, sem considerar o verificador. Consultas adicionais podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha vinculados à conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o atendimento está disponível pela Central 135, que oferece suporte automatizado todos os dias e atendimento humano durante o expediente comercial.

No próprio site ou aplicativo Meu INSS, é possível consultar o extrato de pagamento, verificar informações pessoais e acessar outros serviços utilizando a barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo