O regime de metas à inflação foi adotado, em 1999, no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O objetivo era garantir um sistema transparente, operacionalmente autônomo e baseado em metas claras ao comportamento dos preços.

Essas metas de inflação são fixadas pelo CMN (Conselho Monetário Nacional), tendo como referência o IPCA, principal índice de preços do país. O Copom (Comitê de Política Monetária), composto pelos diretores e pelo presidente do Banco Central, deve decidir, em reuniões periódicas, a calibragem para a chamada meta Selic.

Colunistas do UOL

Hoje, a Selic está em 15% ao ano, mas o que isso significa? Significa que todas as operações com títulos públicos devem circundar esse patamar. Para tanto, o Banco Central atua no mercado, provendo ou reduzindo liquidez (colocando ou retirando dinheiro, para ter claro) e, assim, garantindo que as taxas efetivamente praticadas não fujam desse patamar estipulado.

O nível dos juros, portanto, deve seguir a lógica do controle da inflação, da preservação do valor da moeda e do poder de compra das famílias. Atualmente, a meta estipulada é de 3%, podendo chegar a 4,5% ao ano, em razão da banda.

As projeções da pesquisa Focus, realizada semanalmente pela autoridade monetária junto ao mercado, indicam inflação (pela mediana das estimativas) de 5,05% para 2025. Esse número já vem caindo há 11 semanas. Para 2026, 4,41% ao ano, com quedas sucessivas há quatro semanas. Finalmente, para 2027, as projeções para o IPCA apontam 4%, número estável há 25 semanas.

Como se vê, para os três anos, os valores superam o centro da meta (3%), sendo que, para 2025, superam também o teto (4,5%). Por outro lado, a melhora nas expectativas para o ano corrente e para o próximo estão associadas a fatos novos positivos para o comportamento dos preços médios da economia.

De olho no que ocorre com a atividade econômica, a produção de alimentos, os serviços, a indústria, o crédito, o setor externo e o dólar, entre outros indicadores, os agentes econômicos vão revisando seus números.

O chamado tarifaço dos EUA contra o Brasil é um dos fatores baixistas, porque o redirecionamento de produtos para o mercado interno, inclusive alimentos, aumenta a oferta e, para uma mesma demanda, derruba os preços por aqui. Além disso, o atual contexto geopolítico trouxe excesso de oferta de produtos na Ásia: sem acesso ao mercado norte-americano, dada a elevação de tarifas, produtores locais vêm direcionando bens a preços mais baixos para o Brasil, reforçando o efeito desinflacionário. Já observamos, inclusive, desaceleração consistente dos preços ao produtor na região.

No agronegócio, a safra tem apresentado desempenho muito positivo, ocasionando deflação nos alimentos nas últimas observações mensais. Mas a queda recente não se deve apenas ao desempenho das lavouras. Os preços das proteínas, em especial da arroba do boi, também surpreenderam para baixo. Havia expectativa de aumento, diante do ciclo de baixa oferta de matrizes e abates em aceleração, mas a dinâmica mostrou-se bem mais favorável. Outro ponto relevante foi o bom desempenho das safras de arroz e feijão, que mantiveram os preços bastante comportados. Soma-se a isso a neutralidade climática — nem El Niño, nem La Niña —, que contribui para que alimentos in natura sofram menos impactos adversos.

A taxa de câmbio, por sua vez, está em patamares significativamente mais baixos que os observados no ano passado, indicando que a tendência de desvalorização do dólar e, portanto, de fortalecimento de moedas de países com taxas de juros mais altas, como o Brasil, está se materializando. O dólar mais baixo representa custo menor nas importações, tanto de bens finais quanto de insumos e componentes utilizados na produção local, reforçando a desinflação de bens industriais. Com isso, projetamos alta de 3,2% para o grupo, em 2025, podendo inclusive ficar mais próxima dos 2,8% registrados em 2024.

Nesse contexto, aparentemente, mais benigno, as projeções para o IPCA vão diminuindo. Não se trata de céu de brigadeiro, tampouco o problema da inflação estaria resolvido. Ilusão pensar assim. Por outro lado, as notícias são positivas e o cenário que se vislumbra até o final deste ano e ao longo do próximo mostra-se melhor.

Na Warren, estamos projetando IPCA a 4,8%, em 2025, e a 4,5% em 2026. Na abertura, os alimentos devem ter um desempenho próximo de 4,9%, neste ano, uma variação bastante baixa após alta superior a 8% no ano anterior. É preciso, porém, atenção ao componente de serviços, que segue como o mais desafiador. Com forte inércia inflacionária, ligado ao aquecimento do mercado de trabalho e à atividade doméstica ainda robusta, projetamos alta em torno de 6%, em 2025, acima dos 4,77% do ano passado. Sem uma desaceleração mais intensa da economia, dificilmente veremos esse grupo ceder de forma consistente.

Para 2026, projetamos IPCA em 4,5% ao ano. A inflação de alimentos tende a repetir o mesmo patamar de 2025, enquanto bens comercializáveis dependerão do comportamento do câmbio e dos preços internacionais de importação. Um cenário de crescimento global mais fraco e dólar estruturalmente depreciado poderia reforçar a desinflação brasileira.

A propósito, a política monetária atual é contracionista, uma vez que os juros estão acima de 9% ao ano, vis-à-vis à taxa neutra de juros, que se estima em torno de 4,5% a 5% ao ano. A saber, a taxa neutra é um conceito criado pelos economistas que revela o nível de juros reais (juros nominais descontados da inflação esperada) para determinada economia, considerando-se as suas peculiaridades.

Se os juros estão aquém da taxa neutra, a política monetária torna-se expansionista. Se figuram acima dela, a política monetária pode ser classificada como contracionista, como ocorre hoje. Isso quer dizer que os juros, a partir da Selic, ajudam a controlar os preços, reduzindo os impulsos à demanda agregada, ou seja, ao consumo e ao investimento.

Com juros elevados, o crédito mais caro reduz as pressões de demanda e os preços tendem a diminuir. A atividade econômica mais fraca, como já se observa nos dados de comércio, serviços e indústria, vai moldando certa acomodação dos preços e, portanto, suas variações ficam mais brandas. A ata da última reunião do Copom vai nessa direção.

De todo modo, ainda que o cenário seja menos opaco, os desafios são muitos e os riscos, igualmente elevados. A questão externa está longe de uma solução e pode levar bastante tempo para que outros recuos ocorram nas tarifas impeditivas impostas pelo presidente Donald Trump ao Brasil.

Domesticamente, a política fiscal continua no modo "arroz com feijão". Os déficits públicos preocupam, a dívida/PIB cresce e o risco pode ser alimentado por esse quadro. Ainda que estejamos longe de um quadro de insolvência, este é o grande nó a ser desatado.

No limite, o desejo de todos é conviver com inflação baixa, juros civilizados e crescimento econômico. O condão para isso está na construção de soluções mais estruturais para as contas públicas.

Por ora, a comemoração da inflação mais baixa é bem-vinda, mas cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.

Andréa Angelo é estrategista de inflação na Warren.