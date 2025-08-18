Importação chinesa de milho cai 95% em julho, diz Gacc; trigo cede 48%

São Paulo, 18 - As importações chinesas de milho somaram 60 mil toneladas em julho de 2025, o que representa uma queda de cerca de 94,9% na comparação com julho do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em valores, as importações no mês passado totalizaram US$ 14,02 milhões. De janeiro a julho, a China importou 840 mil toneladas de milho, recuo de 93% na comparação anual.As compras chinesas de trigo alcançaram 410 mil toneladas no mês passado, volume 48,3% inferior ao registrado em julho de 2024. O valor importado no sétimo mês de 2025 corresponde a US$ 129,22 milhões. No acumulado do ano, de janeiro a julho, as compras somaram 2,37 milhões de toneladas, baixa de 76,4% ante igual período do ano passado.Segundo o Gacc, a China importou 11,67 milhões de toneladas de soja em julho, avanço de 18,4% ante igual mês do ano anterior. No total, as compras custaram US$ 5,126 bilhões. No acumulado dos sete meses completos do ano, as importações somaram 61,04 milhões de toneladas, ganho de 4,6% em comparação com o volume registrado em igual período do ano anterior.Em relação ao óleo de soja, foram registradas importações de 60 mil toneladas em julho, segundo relatório do Gacc, avanço de cerca de 264% ante o volume de julho do ano passado. Contudo, no acumulado do ano, os chineses compraram 100 mil toneladas do derivado, queda de 41,7% ante o registrado no ano anterior.As compras chinesas de óleo de palma, por sua vez, atingiram 180 mil toneladas em julho de 2025, volume 46,8% menor do que o importado um ano antes. Entretanto, no acumulado do ano, as importações somaram 1,25 milhão de toneladas, diminuição de 19,4% ante igual período do ano passado.A China importou 50 mil toneladas de algodão no mês passado, recuo de 73,2% ante igual período de 2024. De janeiro a julho, o volume importado pelo país asiático foi de 520 mil toneladas, baixa de 74,2% em comparação com o ano anterior.De lácteos, 240 mil toneladas foram importadas pela China no sétimo mês do ano, 5,2% a mais que o volume comprado em julho de 2024. Em sete meses, as importações foram de 1,62 milhão de toneladas, aumento de 5,6% na comparação anual.As compras chinesas de açúcar somaram 740 mil toneladas no mês passado, avanço de 76,4% ante o importado em julho de 2024, segundo o Gacc. No acumulado do ano, o volume importado subiu 4%, para 1,78 milhão de toneladas.As compras de fertilizantes foram de 680 mil toneladas em julho de 2025, 19,9% abaixo das importações de julho do ano passado. Nos sete primeiros meses deste ano, as importações chinesas somaram 7,62 milhões de toneladas, queda de 5% ante igual período de 2024.De carne bovina e miúdos, as compras chinesas totalizaram 250 mil toneladas em julho, 15,6% a mais que o registrado no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, foram relatadas importações de 1,57 milhão de toneladas, recuo de 6,2% ante igual período do ano passado.Por fim, de carne suína, os chineses importaram 90 mil toneladas no sétimo mês do ano, recuo de 0,6% na comparação com o ano passado. Entre janeiro e julho, as importações tiveram crescimento de 4,1%, somando 630 mil toneladas.