Ibovespa tem alta discreta na abertura com IBC-Br na pauta

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com um viés positivo nesta segunda-feira, com agentes financeiros ainda ajustando posições após uma batelada de resultados corporativos nos últimos pregões, enquanto a pauta do dia no Brasil destaca dados reforçando o cenário de desaceleração da maior economia da América Latina.

Às 10h06, o Ibovespa, principal referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,24%, a 136.669,67 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha variação positiva de 0,01%.

(Por Paula Arend Laier)