IBC-Br total cai 0,1% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, afirma BC

Brasília

18/08/2025 09h30

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,1% em junho, na comparação com maio na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira, 18. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,05%, e próximo ao piso de -0,20%, com teto de 0,40%.

O IBC-Br ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor sobre a atividade, subiu 0,1% em junho, após queda de 0,31% em maio. O indicador da agropecuária cedeu 2,3%, após uma baixa de 4,25% no mês anterior, informou o BC.

O índice de serviços aumentou 0,1%, depois de ter crescido 0,01% no mês anterior; o da indústria recuou 0,1%, após alta de 0,52% em maio ; e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - subiu 0,1%, após uma queda de 1,20%.

Interanual

Na comparação com junho de 2024, o IBC-Br total cresceu 1,4% na série sem ajuste sazonal - acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,25%. As estimativas do mercado iam de 0,70% a 2,80%.

O índice ex-agropecuária avançou 1,2% na comparação interanual, após alta de 2,86% no mês anterior . O da agropecuária teve alta de 5,0%, depois de ter crescido 8,43% em maio. O indicador de serviços cresceu 1,8%, após alta de 2,86%, e o da indústria avançou 0,6%, depois de ter subido 3,25%. O índice de impostos caiu 0,6%, após alta de 2,30%.

