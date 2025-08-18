Hytalo Santos e marido são transferidos para presídio em SP

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros.

O que aconteceu

Os influenciadores, investigados por exploração sexual infantil deram entrada no complexo de detenção provisória na tarde de hoje. Ambos estavam detidos, até então, em Carapicuíba, onde haviam sido presos na última semana.

Os influenciadores ficarão no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros até decisão da Justiça para transferência os detidos para a Paraíba. Ambos estavam presos na cadeia pública de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, desde sexta-feira (15) após uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão preventiva.