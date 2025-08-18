Hytalo não tentou fugir, diz defesa: 'Viajou a SP antes do caso vir à tona'
O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natã Vicente, conhecido como MC Euro, não estavam tentando fugir da polícia e têm comprovantes de passagens de avião que demonstram que não estavam na Paraíba no momento da busca e apreensão, disse Sean Abib, advogado de Hytalo, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.
Ele veio [para SP] antes de tudo isso vir à tona porque está passando o aniversário dele aqui. Veio com intuito festivo, nada mais. Passou por Igaratá e estava em Carapicuíba de férias em uma casa, sem pretensão de ir para o exterior, pois nem passaporte ele tem. Seria difícil conseguir qualquer tipo de rota de saída nesse sentido.
A polícia esteve na casa depois que ele já tinha viajado. Nós temos comprovantes de passagem de avião que demonstram que ele não estava na Paraíba no momento da busca.
O que aconteceu é que alguém foi na casa para fazer a manutenção diária, colocou máquina para lavar e aí se criou a hipótese que está ocorrendo que não corresponde à realidade dos fatos.
Sean Abib, advogado de Hytalo Santos
Hytalo e Israel foram presos na sexta-feira (15) enquanto dormiam em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
Dias antes, ele não havia sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.
Hytalo e seu marido foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Os influenciadores deram entrada no complexo de detenção provisória na tarde de hoje. Ambos estavam detidos, até então, na cadeia do 1ºDP de Carapicuíba, na Grande São Paulo.
O advogado Sean Abib esclareceu que a defesa de Hytalo ainda não definiu sua estratégia, já que recebeu acesso ao processo apenas na tarde de hoje.
Infelizmente, nós só tivemos acesso ao processo hoje, por volta das 14h30. Depois de tudo que aconteceu, temos pouco tempo de conhecimento do que está acontecendo judicialmente na vida do Hytalo.
Agora, nosso trabalho será analisar os autos, compreender a amplitude do caso e definir estratégia.
Sean Abib, advogado de Hytalo Santos
Veja a íntegra do programa: