Pele seca? Creme 'queridinho' hidrata sem pesar e está com 23% off

O Hidratante Corporal Body Care Intesive Hidrata&Repara de Neutrogena (400 ml) está com 23% de desconto na Amazon e sai por R$ 21,46.

O produto conquistou a nota de 4,8 (do total de cinco), entre as mais de 15 mil avaliações de consumidores na Amazon. Indicado para pele seca e extra seca, ele promete uma absorção rápida e textura leve. Quer saber se vale a pena para você? A seguir, citamos os atributos desse hidratante informados pela marca, bem como impressões de compradores que já o experimentaram. Confira:

O que diz o fabricante

Indicado para pele seca e extra seca;

Restaura a barreira protetora da pele;

Promete oferecer 48h de hidratação;

Com D-Pantenol na fórmula;

Formula não oleosa e leve;

Absorção na pele de forma imediata.

O que diz quem o comprou

O produto é elogiado principalmente por conta do efeito sequinho que deixa na pele após o uso, sem aquela sensação comum a muitos hidratantes de pele grudenta. Confira alguns comentários:

O creme tem toque seco e não fica grudento, sendo bastante agradável e com um bom custo-benefício para quem quer algo de qualidade. Emanuel

De todos que eu já usei, esse foi o melhor. Foi recomendação do dermatologista e funcionou. Minha pele estava muito ressecada devido ao inverno e somente o Neutrogena que resolveu. Rápida absorção. Espalhou fácil, não é denso e é mais fluido. Sil



Eu sou chata com hidratante, não gostava de usar porque sempre ficava melequento ou então era muito cheiroso. Esse não é nada disso. É supersequinho e o cheiro some depois que seca. Recomendo. Julia

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam que, após usar o produto da Neutrogena, a pele não ficou com o resultado de hidratação que esperavam.

Não é pegajoso e o preço é acessível. Porém, achei a hidratação fraca e o perfume enjoativo. Levi Costa

Achei básico, não senti o efeito reparador ou tão hidratante, tem a consistência rala e parece que não dura muito na pele. Cheyla

Tem um cheiro muito bom e é um creme leve e fácil de espalhar. Apesar de ser "intensive" e prometer hidratação, ele não é muito potente, então se procura hidratação intensa de verdade talvez esse não seja o produto certo. Mas vale muito a pena pelo preço e pela quantidade que tem. Rízia

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.