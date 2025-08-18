Haddad diz que comércio entre Brasil e EUA tende a cair ainda mais

São Paulo, 18 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o comércio entre Brasil e Estados Unidos tende a cair ainda mais daqui para a frente. Haddad destacou que a corrente de comércio entre os dois países representa hoje menos da metade do que foi nos anos 1980 e deve cair ainda mais, após a imposição de novas tarifas dos EUA a produtos brasileiros. "Pelo andar dos acontecimentos, eu acredito que o comércio bilateral, infelizmente, vai cair ainda mais", disse ele, que participou de seminário em São Paulo.Haddad também reforçou que o Brasil "fez sua parte" na mesa de negociações para reverter o quadro do tarifaço e que, para saber o que virá à frente é preciso "perguntar do lado de lá", em referência ao governo norte-americano. O ministro também reforçou que o cancelamento da reunião entre ele e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, partiu do governo norte-americano. Questionado sobre se o gesto de Bessent poderia ser interpretado como uma "provocação", Haddad respondeu que não pode cometer "deslizes" e que a situação atual já é "tensa". "Eu não posso cometer determinados deslizes porque já é uma situação tensa. Qual a dificuldade de tirar uma conclusão óbvia no caso desse, está tudo documentado?", questionou o ministro, em referência à comunicação formal de Bessent primeiro convocando e depois cancelando o encontro. Haddad também pontuou que cada país tem sua maneira de proceder mas que "nunca faria isso". "Por mais hostil que o outro país fosse, se eu marquei um compromisso, eu cumpro", reforçou ele.