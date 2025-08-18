Governo Trump revogou mais de 6.000 vistos de estudante, diz Departamento de Estado

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump revogou mais de 6.000 vistos de estudante por terem ultrapassado o prazo de permanência e violado a lei, incluindo uma pequena minoria por "apoio ao terrorismo", disse um funcionário do Departamento de Estado nesta segunda-feira.

O movimento, revelado pela primeira vez pela Fox Digital, ocorre em um momento em que o governo Trump adotou uma abordagem particularmente rígida em relação aos vistos de estudante como parte de sua repressão à imigração, reforçando a verificação nas mídias sociais e expandindo a triagem.

Neste ano, as diretrizes do Departamento de Estado ordenaram que os diplomatas dos EUA no exterior ficassem atentos a qualquer candidato que Washington possa considerar hostil aos Estados Unidos e com histórico de ativismo político.

Cerca de 4.000 vistos foram cancelados porque os visitantes infringiram a lei, sendo a grande maioria por agressão, disse a autoridade. Dirigir sob a influência de álcool e drogas e roubo foram outros delitos, acrescentou a autoridade.

Cerca de 200 a 300 vistos foram revogados por terrorismo, disse a autoridade, citando uma cláusula do Manual de Relações Exteriores do Departamento de Estado. A regra identifica como motivos de inelegibilidade para a obtenção do visto o "envolvimento em atividades terroristas" e "ter certas ligações com organizações terroristas".

A autoridade não informou a quais grupos os estudantes cujos vistos foram revogados estavam vinculados.

O presidente Donald Trump entrou em conflito com diversas universidades de alto nível dos EUA, acusando-as de se tornarem bastiões do antissemitismo após protestos estudantis em larga escala em defesa dos direitos palestinos em meio à guerra de Gaza. Em seu confronto com Harvard, Trump congelou o financiamento e ameaçou remover o status de isenção de impostos da universidade, o que levou várias nações europeias a aumentar as bolsas de pesquisa para atrair talentos.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que revogou os vistos de centenas, talvez milhares de pessoas, inclusive estudantes, porque eles se envolveram em atividades que, segundo ele, contrariam as prioridades da política externa dos EUA.

Autoridades do governo Trump disseram que os portadores de visto de estudante e de green card estão sujeitos à deportação devido ao seu apoio aos palestinos e às críticas à conduta de Israel na guerra em Gaza, chamando suas ações de ameaça à política externa dos EUA e acusando-os de serem pró-Hamas.

Uma estudante turca da Universidade Tufts ficou presa por mais de seis semanas em um centro de detenção de imigrantes na Louisiana após escrever um artigo de opinião criticando a resposta de sua escola à guerra de Israel em Gaza. Ela foi liberada da custódia depois que um juiz federal lhe concedeu fiança.

Críticos de Trump consideraram a iniciativa um ataque aos direitos de liberdade de expressão previstos na Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)