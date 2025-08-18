Topo

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

São Paulo

18/08/2025 08h46

As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP) começam às 12h desta segunda-feira, 18 e terminam no dia 7 de outubro deste ano. A taxa custa R$ 211,00. Nesta segunda, a Fuvest também divulga o Guia do Estudante, com todas as informações sobre o processo seletivo.

No site da Fuvest, entretanto, já está disponível o Guia de jornada do Vestibular 2026. A publicação apresenta todas as informações essenciais para a prova: como fazer a inscrição; calendário das datas importantes; locais de aplicação das provas (cidades do litoral, interior e Região Metropolitana, além da capital); o que esperar nos dias das provas; e como funciona o processo de matrícula, com instruções e documentos necessários.

Calendário do Vestibular Fuvest 2026

- Inscrições: 18/08 a 7/10/2025

- Primeira Fase: 23/11/2025

- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025

- Provas de competências específicas: 9 a 12/12/2025 (conforme a carreira)

- Primeira chamada: 23/01/2026

