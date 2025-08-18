Topo

Fuvest abre inscrições para o vestibular

18/08/2025 14h42

As inscrições para a prova da Fuvest, porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), começaram nesta segunda-feira (18). Uma novidade da edição deste ano é a indicação do local de preferência para a prova. 

De 13 a 17 de outubro, os candidatos da primeira fase podem indicar a escola que desejam fazer o vestibular na área do candidato no site da Fuvest.

A escolha será somente nas cidades ou regiões da capital em que há duas ou mais escolas aplicadoras para a área de atuação desejada pelo candidato.

A taxa de inscrição é R$ 211 e R$ 105,50 caso tenha direito à redução de taxa.

Inscrição

Após criar uma conta no site da Fuvest, o próximo passo para a inscrição no vestibular é a comprovação de documentos. O candidato deve apresentar CPF, documento de identificação com foto, uma foto do rosto, sem acessórios ou filtros, e um e-mail de fácil acesso.

O candidato deve escolher a carreira e curso que deseja concorrer. O vestibulando pode escolher até quatro cursos. A Fuvest criou um guia digital que orienta sobre as possibilidades de carreiras e apresenta informações sobre a USP.

A inscrição estará garantida após o candidato pagar a taxa e escolher o local da prova. 

Calendário

  • Data limite para inscrição no vestibular e pagamento da taxa: 7 de outubro.
  • Indicação de local de preferência para a prova: de 13 a 17 de outubro. 
  • Divulgação dos locais de prova: 31 de outubro.
  • Prova de conhecimentos gerais: 23 de novembro.
  • Lista de convocação para a 2ª fase e divulgação dos locais de prova: 1º de dezembro.
  • Provas da 2ª fase: 14 e 15 de dezembro.
  • Primeira lista de chamada para matrícula: 23 de janeiro de 2026.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

