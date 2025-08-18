Fuvest abre hoje as inscrições para o vestibular 2026; veja como fazer

As inscrições para o vestibular Fuvest 2026, que seleciona estudantes para os cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo), têm início hoje e vão até 7 de outubro de 2025.

Como fazer a inscrição na Fuvest 2026?

Pela primeira vez, os candidatos poderão escolher não apenas a cidade, mas também a escola onde realizarão a prova. A seleção do local obedecerá à ordem de confirmação das inscrições, dando prioridade a quem se inscrever primeiro.

Para se inscrever, é necessário ter:

CPF e documento de identificação com foto; Uma foto de rosto, olhando para a câmera, sem acessórios ou filtros, com fundo liso; Um e-mail de fácil acesso.

Passo a passo da inscrição na Fuvest

1. Criação da conta: cadastre-se no site da Fuvest (clique aqui para acessar) usando seu e-mail e uma senha. Essa conta será usada para acessar resultados.

2. Preenchimento das informações: forneça seus dados pessoais e indique a modalidade de vaga (Ampla Concorrência, Escola Pública ou Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas).

3. Escolha de carreira e cursos: selecione a carreira e os cursos de interesse. É possível escolher de 1 a 4 cursos na mesma carreira, exceto nas carreiras de Música (códigos 524 e 525), em que só é permitido 1 curso. Ordene os cursos por prioridade.

4. Questionário socioeconômico: é obrigatório responder ao questionário. As informações ajudam a USP a identificar políticas de permanência e apoio estudantil. Para pedidos de bolsas, os dados fornecidos precisarão ser comprovados.

5. Indicação do local da prova: a escolha do local poderá ser feita entre 13 e 17 de outubro. A liberação ocorrerá em lotes, seguindo a ordem de inscrição. Um e-mail será enviado em 10 de outubro informando a posição no lote de indicação.

Taxa de inscrição

Após concluir a inscrição, será gerado um boleto no valor de R$ 211. Candidatos que têm direito à redução de taxa pagarão R$ 105,50.

O pagamento deve ser feito até 7 de outubro. A Fuvest não devolve valores nem se responsabiliza por falhas em sistemas digitais ou de compensação bancária.

Guia de inscrições

A Fuvest disponibilizou um guia completo, que traz calendário, instruções de matrícula e dicas para o dia da prova. O documento também antecipa o Questionário Socioeconômico, permitindo que os candidatos preparem suas respostas antes da inscrição. Clique aqui para acessar o guia.