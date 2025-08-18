Topo

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

18/08/2025 09h43

Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi acusado de quatro supostos estupros, anunciou a Procuradoria-Geral nesta segunda-feira (18). 

No total, Marius Borg Høiby é acusado de 32 crimes. Além dos quatro estupros, ele foi acusado de maus-tratos a pessoas próximas e de gravar imagens sem consentimento, explicou o procurador-geral da Noruega, Sturla Henriksbø, em coletiva de imprensa.

cbw/avl/mb/aa/fp

© Agence France-Presse

