Exportadores dos EUA reportam vendas de 124 mil t de milho a locais não revelados

18/08/2025 12h07

São Paulo, 18 - Exportadores privados reportaram vendas de 124 mil toneladas de milho, com entrega em 2025/26, para destinos não revelados, informou nesta segunda-feira, 18, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

