Topo

Notícias

Explosão em fábrica na região russa de Ryazan deixa ao menos 20 mortos e 134 feridos

18/08/2025 08h06

MOSCOU (Reuters) - O número de mortos em uma explosão ocorrida na semana passada em uma fábrica na região russa de Ryazan subiu para pelo menos 20, com outras 134 pessoas feridas, informaram os serviços de emergência na segunda-feira.

Pavel Malkov, governador da região de Ryazan, que fica a sudeste de Moscou, disse na sexta-feira passada que o incidente havia sido provocado por um incêndio em uma oficina da fábrica.

Mas não ficou claro nos relatos da mídia russa o que causou o incêndio ou o que a fábrica estava produzindo. Fontes oficiais russas não deram detalhes além dos esforços para encontrar e tratar os feridos. Alguns veículos de imprensa informaram que se tratava de uma fábrica de explosivos, mas a Reuters não conseguiu verificar imediatamente essa informação.

"20 pessoas morreram como resultado do incidente", disse a sede do serviço de emergência local em um post no Telegram.

"Há 134 feridos, dos quais 31 pacientes estão em hospitais em Ryazan e Moscou, enquanto 103 pacientes estão em tratamento ambulatorial."

Imagens de vídeo divulgadas pelo ministério de emergências mostraram partes da fábrica completamente destruídas, com equipes de resgate trabalhando em meio a pilhas gigantescas de escombros com cães farejadores.

Em outro vídeo, psicólogos foram vistos trabalhando com moradores locais para oferecer aconselhamento.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Esquerda boliviana sofre derrota histórica e fica fora de 2º turno de eleição presidencial em outubro

Explosão em fábrica na região russa de Ryazan deixa ao menos 20 mortos e 134 feridos

Zelensky está nos EUA e vai encontrar Trump hoje: veja o que esperar

Hamas recebe novo plano de trégua para Gaza, segundo dirigente palestino

Zelensky afirma que Rússia não deveria ser 'premiada' por invadir a Ucrânia

Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia na Bahia

Trump diz à Ucrânia para desistir da Otan e da Crimeia antes de reunião com Zelenskiy

Retiro espiritual do grupo Legendários em Goiás é atacado por abelhas

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Número de mortos em explosão de fábrica de armas na Rússia sobe para 20

Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto