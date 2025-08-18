Evo Morales celebra pico histórico de votos nulos que incentivou na Bolívia

O ex-presidente Evo Morales celebrou, nesta segunda-feira (18), o resultado histórico obtido pelo voto nulo que ele impulsionou nas eleições presidenciais da Bolívia, com um pico inédito de 19,2%, em protesto por sua exclusão no pleito por ordem de um tribunal.

Mais de 1,2 milhão de bolivianos invalidaram seu voto nas eleições de domingo, de acordo com a contagem de 95% dos votos.

"Nosso protesto foi sentido: votamos, mas não elegemos, e o povo deixou claro que a democracia não pode ser reduzida a um simples trânsito administrativo", escreveu o dirigente cocaleiro em sua conta X nesta segunda-feira.

O senador de extrema direita Rodrigo Paz obteve a maior votação (32,1%), à frente do ex-mandatário de direita Jorge Quiroga (26,8%). Ambos se enfrentarão no segundo turno em 19 de outubro.

Nas seis eleições presidenciais disputadas desde 2002, o voto nulo oscilou entre 2,4% e 3,7%, muito longe do número de domingo.

Morales, que governou a Bolívia de 2006 a 2019, buscava um quarto mandato, mas uma decisão judicial que proíbe mais de uma reeleição o impediu.

O ex-presidente, de 65 anos, está desde outubro refugiado em uma pequena localidade na região cocalera do Trópico de Cochabamba.

Sob a proteção de uma guarda indígena, ele evade uma ordem de prisão por suposto tráfico de uma menor durante seu mandato, acusação que ele nega.

Em Cochabamba, onde tem sua maior influência política, os votos nulos alcançaram 32,8%, com mais de 400 mil votos.

Morales e o presidente Luis Arce, seu ex-aliado, brigaram por meses pelo controle do partido governista Movimento ao Socialismo, o que custou a eleição à esquerda. O ex-mandatário acabou renunciando à legenda que liderou por duas décadas.

Segundo o cientista político Daniel Valverde, professor da Universidade Gabriel René Moreno, se Morales aproveitar a popularidade do voto nulo, "provavelmente em um médio prazo seja possível voltar a formar um bloco popular, seu projeto político".

"Não há dúvida de que estará vigente nos próximos tempos, será um ator. Mas, vendo seu perfil, parece que" seu papel "não é o de jogar à democracia, e sim de obstrução, de bloqueio", acrescentou.

