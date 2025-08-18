Topo

EUA querem impor ao Brasil solução constitucionalmente impossível, diz Haddad sobre tarifaço

18/08/2025 09h58

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a negociação tarifária entre Brasil e Estados Unidos não ocorre porque o país norte-americano quer impor aos brasileiros uma solução “constitucionalmente impossível”.

Em evento organização pelo canal Times Brasil CNBC e o Financial Times, Haddad disse acreditar que o comércio bilateral entre os dois países vai cair ainda mais.

A tarifa de 50% sobre uma série de produtos brasileiros foi imposta pelo governo do presidente Donald Trump sob o argumento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre uma "caça às bruxas" pelo Judiciário brasileiro.

(Por Eduardo Simões e Bernardo Caram)

