'Esta guerra vai acabar': Donald Trump recebe Volodymyr Zelensky com tom conciliador

Em encontro nesta segunda-feira (18) com o presidente Volodymyr Zelensky, o líder norte-americano, Donald Trump, foi bastante cordial e demonstrou otimismo sobre a possibilidade de alcançar a paz na Ucrânia, afirmando que a guerra iria acabar.

Ficou claro desde o início que a reunião seria bem diferente daquela no final de fevereiro, quando o presidente americano humilhou publicamente o seu homólogo ucraniano.

Ao receber Volodymyr Zelensky por volta das 13h15 (hora local) na Casa Branca, Trump elogiou a jaqueta e a camisa do presidente ucraniano, que, desta vez, substituiu o habitual traje de inspiração militar por outro mais formal. Da última vez, ele havia sido criticado por apoiadores do bilionário republicano por sua roupa e por, segundo eles, não ter demonstrado gratidão suficiente.

Nesta segunda-feira, a conversa começou com muitos agradecimentos, inclusive à primeira-dama, Melania Trump, por sua preocupação com as crianças ucranianas. "Obrigado pelo convite e muito obrigado por seus esforços pessoais para pôr fim à matança e acabar com esta guerra", disse Zelensky no Salão Oval.

"Proteção muito boa"

Sem entrar em detalhes, Trump garantiu que os Estados Unidos "estarão envolvidos" na segurança futura da Ucrânia, um tema crucial para Kiev e para os europeus."Vamos oferecer uma proteção muito boa", prometeu, reiterando que qualquer garantia de segurança deverá ser concebida fora do quadro da Otan, para ser aceitável por Moscou.

Por outro lado, ele voltou a afirmar que um cessar-fogo não é necessário para iniciar um processo de paz, contrariando o que pedem os ucranianos e seus aliados europeus.

Trump também reafirmou seu desejo de organizar uma reunião trilateral com Vladimir Putin, "se tudo correr bem", e anunciou que telefonaria ao líder russo ainda na segunda-feira.

