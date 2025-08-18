Topo

Escritora irlandesa Sally Rooney anuncia que doará parte de seus direitos autorais à Palestina Action

18/08/2025 10h47

A escritora irlandesa Sally Rooney, famosa por seu best-seller "Pessoas Normais" (2018), anunciou que doará parte de seus direitos autorais, incluindo os das adaptações televisivas de seus romances, para a organização britânica "Palestina Action", que foi proibida no Reino Unido. 

"Pretendo usar essa renda do meu trabalho e minha notoriedade de forma mais ampla para apoiar a Palestina Action", declarou a escritora de 34 anos, conhecida por seu compromisso com os direitos dos palestinos, em um artigo publicado neste fim de semana no The Irish Times. 

Como explica no jornal, a autora irlandesa recebe benefícios financeiros da BBC, que coproduziu e transmitiu as adaptações televisivas de "Pessoas Normais" (2020), um sucesso global, e "Conversas entre Amigos" (2022). 

No início de julho, o grupo "Palestina Action" foi proibido e adicionado à lista de organizações terroristas no Reino Unido, após atos de vandalismo em uma base da força aérea. 

Desde então, mais de 700 pessoas foram presas e cerca de 60 serão processadas por expressarem seu apoio, principalmente carregando faixas durante os protestos. 

"Neste contexto, sinto-me obrigada a declarar mais uma vez (...) que apoio a Palestina Action. Se isso me transforma em acusada de apoiar o terrorismo sob a lei britânica, que assim seja", escreve Rooney, que mora na Irlanda.

"Eu publicaria com prazer este artigo em um jornal britânico, mas agora isso seria ilegal", acrescenta a romancista.

