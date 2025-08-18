Topo

Notícias

Trump diz que tentará marcar reunião entre Zelensky e Putin após encontro

18.ago.2025 - Volodymyr Zelensky e Donald Trump se encontram em Washington D.C. - Mandel NGAN / AFP
18.ago.2025 - Volodymyr Zelensky e Donald Trump se encontram em Washington D.C. Imagem: Mandel NGAN / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 16h12

O presidente Donald Trump disse que vai tentar marcar uma reunião trilateral com Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin após o encontro de hoje entre o líder norte-americano e líderes europeus.

O que aconteceu

Trump disse que vai tentar marcar uma reunião entre Zelensky e Putin ainda hoje, após o encontro na Casa Branca. O líder norte-americano está reunido com líderes europeus para tratar sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

"Um acordo de paz é possível e pode ser feito em um futuro próximo", disse Trump. Em conferência para a imprensa junto a outros líderes mundiais, o republicano afirmou que vai tentar promover um encontro trilateral entre Ucrânia e Rússia com ou sem a participação dos Estados Unidos.

Trump diz que a reunião de hoje vai ser responsável por uma resolução de "quase tudo". Ainda durante sua fala, o norte-americano está otimista com uma solução coletiva para a guerra e que quer chegar a um acordo que evite agressões futuras contra a Ucrânia.

Tenho a sensação que você (Zelensky) e Putin acharão uma solução. Uma solução que só pode ser chegada em conjunto com o presidente Putin. Poderei participar dessa reunião, não quer dizer que eu queira, mas eu tentarei pois salvaremos muitas pessoas.
Donald Trump

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz que um acordo de paz para guerra na Ucrânia é possível

Trump diz que tentará marcar reunião entre Zelensky e Putin após encontro

Seis candidatos vão disputar a Presidência do Chile

Trump diz que Putin aceita garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia

Zelensky afirma em cúpula na Casa Branca que teve a "melhor" conversa com Putin até agora

Conab faz nos dias 21 e 22 os primeiros leilões de contrato de opção de arroz

'Esta guerra vai acabar': Donald Trump recebe Volodymyr Zelensky com tom conciliador

Democratas do Texas encerram greve, preparando terreno para votação de mapa redesenhado

Trump se reúne com líderes europeus na Casa Branca após encontro com Zelensky

OAB-PR pede autocrítica e autocontenção do STF para 'evitar desvios autoritários'

Balança comercial tem superávit de US$ 1,090 bilhão na 3ª semana de agosto