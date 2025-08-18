Trump diz que tentará marcar reunião entre Zelensky e Putin após encontro

O presidente Donald Trump disse que vai tentar marcar uma reunião trilateral com Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin após o encontro de hoje entre o líder norte-americano e líderes europeus.

O que aconteceu

Trump disse que vai tentar marcar uma reunião entre Zelensky e Putin ainda hoje, após o encontro na Casa Branca. O líder norte-americano está reunido com líderes europeus para tratar sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

"Um acordo de paz é possível e pode ser feito em um futuro próximo", disse Trump. Em conferência para a imprensa junto a outros líderes mundiais, o republicano afirmou que vai tentar promover um encontro trilateral entre Ucrânia e Rússia com ou sem a participação dos Estados Unidos.

Trump diz que a reunião de hoje vai ser responsável por uma resolução de "quase tudo". Ainda durante sua fala, o norte-americano está otimista com uma solução coletiva para a guerra e que quer chegar a um acordo que evite agressões futuras contra a Ucrânia.