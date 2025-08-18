Trump diz a Zelensky que Putin quer fim da guerra e propõe reunião dos três

Em encontro com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca, Donald Trump diz que haverá um acordo de paz e propôs encontro a três com Vladmir Putin.

O que aconteceu

Trump diz que vai chegar a um acordo de paz. Durante conferência de imprensa na Casa Branca hoje, o presidente norte-americano disse ao lado de Zelensky que não tem dúvidas que via chegar a um acordo para o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Eu não tenho duvidas que chegaremos a um acordo de paz. Temos sete líderes de grandes países e falaremos sobre isso.

Donald Trump

Trump disse que vai ligar para Putin após o encontro com o ucraniano. Ele disse que tentará o acordo trilateral para cessar a guerra e que o presidente russo está esperando uma ligação após o encontro de hoje com os líderes europeus.

Apesar de estar confiante com um possível acordo, Trump admite que pode não ter sucesso com a missão. No entanto, após ter se encontrado com o líder russo, o republicano acredita que Putin também quer o fim do conflito.

O presidente ucraniano foi recebido por Trump na Casa Branca de paletó todo preto — diferente do traje esportivo militar com que costuma aparecer para a imprensa. Após ser questionado por jornalistas se os novos trajes de Zelensky o agradavam, Trump deu um sorriso e chamou de "fabuloso".

18.ago.2025 - Zelensky e Trump se encontram em Washington D.C. Imagem: Mandel NGAN / AFP

O presidente ucraniano brincou com o repórter que questionou suas roupas da última vez: "troquei de roupa mas você está com o mesmo paletó". No último encontro entre os dois, o presidente tratou as vestes de Zelensky com ironia: "uau, você está bem vestido. Ele está todo arrumado hoje". Antes do encontro de hoje, os EUA questionaram a Ucrânia se o presidente usaria paletó.

Líderes europeus também se reúnem na Casa Branca. Estão presentes na Casa Branca nomes como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Mark Rutter, secretário-geral da Otan, além de líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Finlândia.

O encontro acontece dois dias após o republicano se encontrar com Vladimir Putin. Na sexta-feira, Trump e o líder russo se reuniram no Alasca para debater o futuro da guerra, mas os presidentes não conseguiram chegar a um acordo positivo para o fim do conflito.

Discussão sobre a guerra

Zelensky "pode acabar com a guerra se desejar", disse Trump. Também em publicação nas redes sociais, o republicano afirmou que o conflito pode terminar "de maneira imediata" se este for o desejo do ucraniano.

Não há expectativa de que a recuperação da Crimeia ou que a entrada da Ucrânia na Otan aconteçam. O território foi anexado pela Rússia em 2014 e Zelensky já afirmou reiteradamente que não vai abrir mão de recuperar a área, alegando que a Constituição ucraniana prevê que o território do país é "indivisível e inviolável".

Medo do lado europeu da conversa é de que Washington pressione Zelensky a aceitar condições estabelecidas pela Rússia. O presidente ucraniano descartou a possibilidade de aceitar anexação de outros territórios por parte de Putin, mas disse que está disposto a fazer um encontro trilateral para discutir a guerra.

Ataques russos deixaram 10 mortos hoje na Ucrânia. Pouco após a chegada de Zelensky aos EUA, dois ataques às cidades de Kharkiv e Zaporizhzhya deixaram 10 mortos e dezenas de feridos, segundo autoridades locais.

Como foi encontro de Trump com Putin

A reunião durou cerca de três horas e acabou sem acordo de cessar-fogo. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa. A expectativa inicial era de que uma trégua na guerra fosse conseguida.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.

Putin falou que a Rússia e os EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. Porém, o russo diz estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seria garantida e que os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.

Horas antes da cúpula, Zelensky afirmou que os ataques russos ao território ucraniano continuavam. Para ele, não havia nenhuma ordem ou sinal de que Moscou "esteja se preparando para pôr fim a esta guerra". "No dia das negociações, eles também estão matando. E isso diz muito", acrescentou.

Aliados europeus da Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território ucraniano.

Trump procurou amenizar essas preocupações. Ele disse que deixaria a Ucrânia decidir sobre qualquer possível troca de território.