Delegado: Empresário acusado de matar gari seguiu rotina para ocultar crime

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior pode ter seguido com sua rotina normalmente para evitar formar provas contra ele e ocultar que havia assassinado o gari Laudemir de Souza Fernandes, disse o delegado Evandro Radaelli, responsável pelo caso, em entrevista ao UOL News. O crime ocorreu em Belo Horizonte, na manhã do último dia 11.

Imagens de câmeras de segurança mostram que, cerca de uma hora e meia depois, Renê estava caminhando e falando com funcionários do local de trabalho. Em seguida, foi para casa almoçar. Às 13h37, Renê foi flagrado guardando uma arma na mochila. Ele ainda desceu de seu apartamento para passear com seus cachorros.

Essas imagens são provas fidedignas da prática do crime. A gente acredita que ele tentou tratar com normalidade a questão de ter praticado um crime e tentou continuar o seu dia da forma com que ele sempre mantinha o seu cotidiano. E ele seguiu a normalidade, acreditamos, como uma forma de até ocultar essa prática e não criar provas testemunhais contra ele.

Aparentemente, ele não comunicou a ninguém [sobre o crime]. Na verdade, nós temos uma ordem judicial já para extração dos dados do aparelho celular do investigado para saber se ele se comunicou com alguém, se ele eventualmente prestou essas informações para alguém e o que ele disse. Mas, aparentemente, até então nós não temos nenhuma informação de que ele tenha se comunicado com alguém sobre o fato praticado.

Evandro Radaelli, delegado

De acordo com o delegado, Renê será indiciado por homicídio qualificado com duas agravantes: motivo fútil e uso de meios que impediram a defesa da vítima.

Além disso, ele também vai responder pela ameaça praticada contra a motorista do caminhão, que representou contra ele para nós no dia do fato, bem como pelo porte da arma de fogo, porque, aparentemente, o que nós estamos apurando até então é que ele fazia isso com frequência. Não sabemos ainda com qual frequência, mas que era uma ação autônoma. Ele se utilizava dessa arma em outras oportunidades, assim como no dia ele se utilizou dessa arma. Aparentemente, saiu de casa com uma arma para demonstrar poder em alguma situação, se deparou com uma situação que o irritou e praticou esse crime.

Só a pena do homicídio qualificado vai de 12 a 30 anos. Somadas as penas da ameaça e do porte ilegal da arma de fogo pode chegar a uma pena máxima de 35, 36 anos.

Evandro Radaelli, delegado

A perícia confirma que a arma usada para matar Laudemir pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê. A pistola foi apreendida na residência do casal, em Nova Lima, no dia do crime.

Ana Paula está sendo investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil mineira e segue no exercício da função. Ela não é suspeita de ter envolvimento no crime. A Corregedoria quer saber se houve imprudência e prevaricação da delegada.

Já Renê está preso desde o dia do crime. Ele nega ter cometido o crime, mas a polícia afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do assassinato, como o carro de luxo que ele dirigia.

Veja a íntegra do programa: