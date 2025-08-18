Topo

Notícias

Eletrobras contrata C3 AI para aplicar inteligência artificial na transmissão de energia

18/08/2025 08h20

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras fechou parceria com a C3 AI para aplicar inteligência artificial na operação da rede de transmissão de energia elétrica, com foco no monitoramento e resolução de falhas em tempo real, disseram as empresas à Reuters.

A ferramenta C3 AI Grid Intelligence já foi implementada em dez subestações de energia da Eletrobras no ano passado e agora será aplicada a todos os ativos de transmissão da companhia, que é a maior operadora do Brasil no segmento, responsável por 74 mil quilômetros de linhas, ou 37% do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O valor do acordo não foi divulgado.

A aposta da Eletrobras na inteligência artificial ocorre em momento em que os investimentos em redes elétricas ganham relevância em todo o mundo, tanto como preparação para uma operação mais complexa e dinâmica de matrizes elétricas diversificadas, quanto como reforço de segurança diante de eventos climáticos extremos e outras ocorrências.

No Brasil, um dos principais desafios enfrentados pelas transmissoras são os incêndios nas proximidades de linhas e subestações. No ano passado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou um recorde de 931 desligamentos de linhas de transmissão da rede básica provocados por queimadas.

Em comunicado, as empresas afirmaram que o uso da inteligência artificial amplia a resiliência e a confiabilidade da rede elétrica em larga escala, ao ajudar, por exemplo, a corrigir falhas com mais rapidez.

Nessas ocorrências, a solução da C3 AI identifica alarmes e agrupamentos de incidentes, determina os equipamentos e subestações afetados e fornece suporte à tomada de decisão em menos de dez segundos -- um processo que anteriormente podia levar de vários minutos a algumas horas, apontou a Eletrobras.

"Estamos modernizando processos críticos de monitoramento da rede, o que nos permite responder a incidentes de forma mais eficaz e ágil, garantindo estabilidade e disponibilidade do sistema", disse Pablo Flores, gerente executivo de Proteção, Automação e Controle de Sistemas de Operação da Eletrobras.   

A elétrica também começou a utilizar uma ferramenta da C3 AI para otimizar a produção de relatórios operacionais, permitindo que os operadores se dediquem a atividades de maior valor agregado.

Thomas M. Siebel, presidente do conselho e CEO da C3 AI, afirmou que a parceria com a Eletrobras reforça o papel da empresa de IA como fornecedora de soluções para infraestrutura crítica.

"A expansão e a resiliência dos sistemas de energia no mundo seguem como prioridade para a C3 AI", disse o executivo.

(Por Letícia Fucuchima)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

Polícia de Dubai recupera diamante roubado avaliado em US$ 25 milhões

Al Gore: Solução climática está mais próxima que imaginamos

Nova proposta de cessar-fogo em Gaza prevê entrega de reféns em até 60 dias

Trump diz que assinará decreto sobre votação pelo correio e urnas para eleições de 2026

Eleição na Assembleia Legislativa também foi parar no Supremo e virou foco de crise

'Não há menor chance de recuar um milímetro', diz Moraes ao Washington Post

Quase 200 ativistas, incluindo Greta Thunberg, bloqueiam principal refinaria da Noruega

Furacão Erin ameaça voltar a se intensificar ao se aproximar das Bahamas

Irã diz que continuará negociações com AIEA após restringir acesso

Dino decide contra adversário de seu grupo no Maranhão e abre disputa local