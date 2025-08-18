Topo

"Ele tem aquele espírito competitivo argentino", diz Alonso sobre Mastantuono

18/08/2025 15h44

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, revelou nesta segunda-feira (18) que o jovem argentino Franco Mastantuono, novo reforço vindo do River Plate, poderá estrear no time 'merengue' na terça-feira contra o Osasuna. 

"Ele pode ter minutos amanhã (terça). Ele trará qualidade, energia, está comprometido defensivamente e vive um bom momento", declarou Alonso em sua primeira coletiva de imprensa antes do primeiro jogo de sua equipe no campeonato espanhol. 

"Eu vi que ele tem essa garra e esse espírito competitivo argentino. Ele é bom no último passe. Ele está em um nível muito bom", disse o treinador, ao mesmo tempo em que afirmou que faz sentido que seu jogador favorito seja Messi: "Sendo argentino, não é nenhuma surpresa para mim". 

Além disso, Alonso confessou que ficou muito surpreso com a personalidade de Mastantuono quando falou com o meio-campista pela primeira vez. "Ele ainda tinha 17 anos e era um homem muito autoconfiante. Não teve medo de dar o passo para vir ao Real Madrid", disse ele. 

Diante de uma sala lotada de jornalistas ansiosos para acompanhar sua estreia no comando da equipe, 11 anos após sua última partida como jogador do Real Madrid, Alonso evitou falar sobre o mercado de transferências. 

"Conto com todos aqui e quero que todos estejam 100%, precisamos disso", enfatizou o técnico.

Questionado sobre a ligação entre o brasileiro Vinícius Júnior e o francês Kylian Mbappé, Alonso insistiu na "ideia de funcionar como um time".

"Para os atacantes, é importante que não fiquem soltos, mas também que, quando atacamos, a linha defensiva pressione", enfatizou o treinador. 

Sobre o momento atual do craque do Barcelona, Lamine Yamal, ele afirmou que não tem um "medidor de pressão" e se limitou a dizer que ele está sendo um jogador importante para o Barça e para a seleção. "Teremos que enfrentá-lo mais tarde", concluiu. 

Ele também se mostrou de acordo com o comunicado do clube criticando a partida da LaLiga entre Villarreal e Barcelona ser disputada nos Estados Unidos, como a diretoria do clube catalão deseja e conforme recentemente aprovado pela federação espanhola.

"Se as regras forem alteradas, deve ser por unanimidade de todos os participantes. Não cabe agora", concluiu.

