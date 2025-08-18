Elche estreia no Espanhol com empate contra o Betis

Topo

18/08/2025 18h50

O Elche, recém-promovido à LaLiga, iniciou a atual temporada na elite do futebol espanhol com um empate em 1 a 1 contra o Real Betis nesta segunda-feira (18). 

O ponta-direita Germán Valera empatou na reta final da partida (81'), após o meio-campista Aitor Ruibal ter colocado o Betis em vantagem aos 21 minutos do primeiro tempo. 

A primeira rodada do campeonato espanhol será encerrada na terça-feira, com o Real Madrid recebendo o Osasuna no estádio Santiago Bernabéu, às 19h locais (16h pelo horário de Brasília).

No sábado, o Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0 e é o líder momentâneo graças ao maior saldo de gols.

--- Resultados da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Girona - Rayo Vallecano 1 - 3

Villarreal - Real Oviedo 2 - 0

- Sábado:

Mallorca - Barcelona 0 - 3

Alavés - Levante 2 - 1

Valencia - Real Sociedad 1 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Getafe 0 - 2

Athletic Bilbao - Sevilla 3 - 2

Espanyol - Atlético de Madrid 2 - 1

- Segunda-feira:

Elche - Betis 1 - 1

- Terça-feira:

(16h00) Real Madrid - Osasuna

