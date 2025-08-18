Topo

Notícias

Dólar no fim de 2025 continua em R$ 5,60, projeta Focus; para 2026, segue em R$ 5,70

Brasília

18/08/2025 09h05

As medianas do relatório Focus para a cotação do dólar no horizonte de 2025 a 2028 ficaram estáveis. Para o fim deste ano, a projeção se manteve em R$ 5,60. Um mês antes, era de R$ 5,65. A estimativa para o fim de 2026 continuou em R$ 5,70, mesmo nível de quatro semanas antes. Os dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 18.

A projeção para o dólar no fim de 2027 permaneceu em R$ 5,70. Um mês antes, era de R$ 5,70 também. A mediana para o fim de 2028 também continuou em R$ 5,70. Quatro semanas antes, já era de R$ 5,70.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Delegação do Hamas recebe nova proposta de cessar-fogo de mediadores em Gaza

Não vi nada demais, diz mãe de adolescente que morava com Hytalo sobre vídeos do influenciador

Sem frear o petróleo, plano climático do Brasil faz sentido?

Seca e inundações repentinas forçam afegãos a abandonar suas casas

Quais são as garantias de segurança que a Ucrânia espera

Incêndios na Espanha afetam rota do Caminho de Santiago e se espalham pelas montanhas

'Não existe possibilidade de recuar um milímetro', diz Moraes ao 'The Washington Post'

Livro lançado nos EUA trata da ajuda brasileira para derrubar Allende e estruturar Operação Condor

Dono da Farma Conde diz que Ultrafarma sonegava 60% das vendas, mostra TV

Paquistão retoma operações de resgate em áreas atingidas por enchentes; número de mortos passa de 300

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros