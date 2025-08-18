Topo

Notícias

Do mar para o sal: Scooby e Medina entram para a onda da publicidade

Medina e Scooby com Marcelus Viana, cofundador do Grupo Sal - Divulgação
Medina e Scooby com Marcelus Viana, cofundador do Grupo Sal Imagem: Divulgação
do UOL

Renato Pezzotti

Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)

18/08/2025 05h30

Pedro Scooby e Gabriel Medina entraram de vez para a onda da publicidade. Os surfistas são os novos sócios do Grupo Sal, empresa que atua nas áreas de comunicação, branding e entretenimento.

Com a novidade, o grupo pretende expandir sua capacidade de 'entregas criativas para marcas'. Além da sociedade, Scooby e Medina passarão a contribuir com a criação de projetos autorais e cocriação de conteúdos para marcas de diversos segmentos.

O primeiro passo da nova parceria é a criação de um núcleo dedicado a branding e conteúdo para atletas profissionais, que já está trabalhando na criação da nova marca Medina e na produção de conteúdos para o YouTube com o tricampeão mundial de surfe. Scooby também já lidera iniciativas com projetos sustentáveis em praias do Rio de Janeiro e alguns projetos de conteúdo audiovisual.

O Pedro é um comunicador nato, com uma visão única de projetos ligados ao esporte e ao lifestyle. O Medina traz foco, excelência e já tem experiência como sócio de outras empresas. Os dois têm uma influência enorme nas redes, o que é um ativo valioso para um grupo de comunicação como o nosso.
Marcelus Viana, cofundador e VP de criação do Grupo Sal

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Conselho de Ética da Câmara arquivou 74% dos casos nos últimos 5 anos

Brasil envia hoje resposta sobre investigação dos EUA que mira Pix

Governo de SP é condenado a indenizar família de encanador morto pela PM

Qual a placa do rodízio em SP hoje? Veja restrições para segunda-feira (18)

Lei contra 'adultização' nas redes ameaça rachar a direita

Como é ser vizinho de Zuckerberg? Ricaço comprou 11 casas no mesmo bairro

USP é destaque latino-americano em ranking global de universidades

Após 3 anos, acusado de matar brasileira em Londres encara Justiça

Embaixada dos EUA faz alerta contra turismo de nascimento; o que é isso?

Veranico vem aí: temperaturas sobem em todo o país e chegam a 40°C

Tem rodízio em SP hoje? Entenda regras para circulação nesta segunda-feira