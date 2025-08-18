Do mar para o sal: Scooby e Medina entram para a onda da publicidade
Pedro Scooby e Gabriel Medina entraram de vez para a onda da publicidade. Os surfistas são os novos sócios do Grupo Sal, empresa que atua nas áreas de comunicação, branding e entretenimento.
Com a novidade, o grupo pretende expandir sua capacidade de 'entregas criativas para marcas'. Além da sociedade, Scooby e Medina passarão a contribuir com a criação de projetos autorais e cocriação de conteúdos para marcas de diversos segmentos.
O primeiro passo da nova parceria é a criação de um núcleo dedicado a branding e conteúdo para atletas profissionais, que já está trabalhando na criação da nova marca Medina e na produção de conteúdos para o YouTube com o tricampeão mundial de surfe. Scooby também já lidera iniciativas com projetos sustentáveis em praias do Rio de Janeiro e alguns projetos de conteúdo audiovisual.
O Pedro é um comunicador nato, com uma visão única de projetos ligados ao esporte e ao lifestyle. O Medina traz foco, excelência e já tem experiência como sócio de outras empresas. Os dois têm uma influência enorme nas redes, o que é um ativo valioso para um grupo de comunicação como o nosso.
Marcelus Viana, cofundador e VP de criação do Grupo Sal