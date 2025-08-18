Topo

Diretor do BC diz que não há nada anômalo em mercado de câmbio ao longo de 2025

São Paulo

18/08/2025 15h54

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 18, que o mercado de câmbio não mostrou desde o início do ano um comportamento "anômalo". O desempenho do real em relação ao dólar, avaliou, está relacionado mais a fatores externos, com o carry trade - operações que visam ganhos pelo diferencial de juros - adicionando volatilidade.

"Nesse ponto, eu acho que não há nada anômalo no mercado de câmbio ao longo desse ano", comentou Guillen ao participar de evento da Warren Investimentos.

O diretor do BC ressaltou que o mandato da autarquia visa a meta de inflação, e não de carry trade.

Conforme Guillen, o BC não nota uma disfuncionalidade no mercado de câmbio que justifique uma intervenção.

