Topo

Notícias

Diogo Guillen afirma que eleição do BC não é assunto de debate no órgão

São Paulo

18/08/2025 15h11

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a eleição não é um assunto no debate da autarquia - e "é bom que seja assim". Na ocasião, Guillen reforçou a autonomia do BC e disse que conduzir a política monetária sem ter uma relação com o ciclo político traz mais estabilidade para o País.

Mesmo sob questionamento quanto a uma possível pressão política para o Banco Central cortar juros em ano eleitoral, o diretor do órgão reforçou que a instituição tem "autonomia operacional para levar a inflação à meta". As declarações de Guillen foram feitas no painel Cenário para a política monetária, no evento Warren Day, na capital paulista.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Evo Morales celebra pico histórico de votos nulos que incentivou na Bolívia

Hytalo Santos e marido são transferidos para presídio em SP

Alcaraz conquista Masters 1000 de Cincinnati após abandono de Sinner na final

COP30 em Belém tem outra má notícia: 'péssimo indicativo'; saiba o que é

Macron pede cúpula entre Ucrânia, Rússia, EUA e UE

Trump diz que Putin aceita garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia

Furacão Erin ganha força rumo às Bahamas

Trump diz que um acordo de paz para guerra na Ucrânia é possível

Trump diz que tentará marcar reunião entre Zelensky e Putin após encontro

Saiba quem foi à festa de aniversário de Guiomar Mendes, mulher de Gilmar

Merz pede cessar-fogo antes de eventual cúpula entre Ucrânia, Rússia e EUA