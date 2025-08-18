Topo

Após boicote, democratas voltam ao Texas e mudança de mapa deve ser votada

4.ago.2025 - Câmara do Texas vazia após debandada de dezenas de deputados Imagem: Nuri Vallbona/Reuters

18/08/2025 14h40

Dezenas de deputados democratas que saíram do Texas para boicotar um plano de redistribuição de distritos eleitorais encerraram o exílio de duas semanas nesta segunda-feira (18), abrindo caminho para que o estado adote um novo mapa eleitoral favorável aos republicanos de Donald Trump.

Com o retorno, a Câmara dos Representantes do Texas tem legisladores suficientes para formar quórum e aprovar um mapa que, na prática, cria cinco novos assentos no Congresso dos Estados Unidos favoráveis aos republicanos antes das eleições de meio de mandato de 2026.

Desde o início de agosto, o parlamento estadual foi palco de um confronto à distância entre deputados republicanos e democratas. O governo conservador busca redesenhar os 38 distritos eleitorais desse estado do sul, o segundo mais populoso do país e sob controle republicano.

Impulsionados por Trump, os deputados querem redesenhar o mapa para que o voto democrata seja diluído, uma técnica chamada "gerrymandering", e assim aumentar em cinco membros seu contingente de 25 legisladores na Câmara de Representantes em Washington.

Mais de 50 democratas haviam paralisado o trabalho legislativo ao deixar o estado, em um exílio que os espalhou por todo o país e ocupou as manchetes nacionais, enquanto buscavam chamar atenção para essa iniciativa, legal, mas incomum nos tempos atuais.

"Quando os republicanos tentaram silenciar os eleitores minoritários por meio de uma manipulação racista de distritos, os democratas da Câmara do Texas responderam ao chamado", expressou o Caucus (grupo) Democrata da Câmara do Texas em um comunicado sobre o retorno dos deputados.

"Depois de mobilizar os americanos para se unirem a esta batalha existencial pela democracia, retornamos ao Texas nos nossos termos. (...) A luta continua", afirmaram, além de advertirem que recorrerão à justiça para reverter esse projeto, caso seja concretizado.

Esse movimento eleitoral no Texas desencadeou uma batalha de redistribuição de distritos em todo o país, com governadores republicanos em diversos outros estados estudando como criar novos mapas em uma tentativa de proteger a estreita maioria de seu partido na Câmara do Congresso.

O portal Politico informou que os republicanos podem criar até 10 novos assentos antes das eleições de meio de mandato e estão mirando Ohio, Missouri, New Hampshire, Indiana, Carolina do Sul e Flórida.

Os democratas prometeram retaliar com suas próprias propostas na Califórnia e possivelmente em Nova York.

Os democratas do Texas acumularam multas diárias de 500 dólares cada um durante sua ausência e foram objetos de ações do governador Greg Abbott e do procurador-geral Ken Paxton, que tentaram removê-los dos cargos.

Espera-se que os legisladores estaduais da Califórnia considerem esta semana um novo mapa eleitoral que contraponha as mudanças do Texas.

