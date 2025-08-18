Democratas do Texas encerram greve, preparando terreno para votação de mapa redesenhado

Por Brad Brooks e Maiya Keidan

(Reuters) - Parlamentares democratas do Texas retornaram ao Estado nesta segunda-feira, encerrando uma greve de duas semanas que derrubou o quórum e bloqueou temporariamente os esforços republicanos para redesenhar os mapas do Congresso a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O líder da minoria da Câmara dos Deputados do Texas, Gene Wu, presidente da bancada democrata da Câmara do Texas, disse em um comunicado que os democratas voltaram porque alcançaram seus dois principais objetivos.

O primeiro era impedir uma votação sobre novos mapas do Congresso em uma primeira sessão legislativa especial encerrada na sexta-feira. O segundo objetivo era fazer com que a Califórnia e outros Estados liderados pelos democratas considerassem a possibilidade de redesenhar seus próprios mapas para compensar quaisquer cadeiras que os republicanos pudessem ganhar no Texas.

"Estamos retornando ao Texas mais perigosos para os planos dos republicanos do que quando saímos", disse Wu. "Nosso retorno nos permite construir o registro legal necessário para derrotar esse mapa racista no tribunal e levar nossa mensagem às comunidades de todo o Estado e do país."

O presidente da Câmara, Dustin Burrows, um republicano, deu início à sessão às 12h, horário local, nesta segunda-feira, com a presença de um número suficiente de democratas para que houvesse quórum.

"Não estamos mais esperando. Temos quórum. Agora é hora de agir", disse Burrows ao abrir a sessão.

Burrows disse que os democratas que participaram da greve presentes nesta segunda-feira só teriam permissão para deixar as dependências da Câmara se concordassem em ser liberados sob a custódia de um agente do Departamento de Segurança Pública do Texas, responsável por garantir sua presença nas sessões da Câmara daqui para frente.

Mais de 50 democratas da Câmara do Texas deixaram o Estado em 3 de agosto e a maioria foi para Illinois, com o objetivo de impedir que os republicanos tivessem um número suficiente de parlamentares presentes para votar a proposta de redistritamento -- tática já muito utilizada no passado, a maioria sem sucesso.

Líderes republicanos do Texas emitiram mandados de prisão civil para os democratas, que só poderiam ser cumpridos dentro das fronteiras do Estado, e solicitaram sua extradição de Illinois, o que foi rejeitado por um juiz daquele Estado.

Na sexta-feira, o governador do Texas, Greg Abbott, convocou uma segunda sessão legislativa especial, uma outra tentativa de reformular os mapas do Congresso do Estado em um esforço para dar aos republicanos mais cinco cadeiras no Congresso.

Com os republicanos dominando a Câmara e o Senado do Texas, a aprovação rápida dos novos mapas é quase certa. Abbott não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o retorno dos democratas.

Trump acredita que o redistritamento ajudaria a manter o pequeno controle dos republicanos sobre o Congresso nas eleições de meio de mandato no próximo ano. Mas os democratas ameaçam retaliar, lançando o que poderia se transformar em uma guerra nacional de redistritamento em vários Estados.

Gavin Newsom, governador democrata da Califórnia, revelou na quinta-feira seu próprio plano de redistritamento que, segundo ele, daria aos democratas mais cinco cadeiras no Congresso. A proposta que permitiria aos eleitores da Califórnia aprovar novos mapas deve ser apresentada nesta segunda-feira.

