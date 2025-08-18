Topo

Déficit primário de 2025 passa de 0,53% para 0,50% do PIB, calcula Focus

18/08/2025 09h07

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 passou de 0,53% para 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB). Um mês antes, era de 0,55%. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 passou de 0,61% para 0,60% do PIB. Um mês antes, era de 0,66%. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 continuou em 8,40% do PIB. Um mês antes, era de 8,70%. A mediana para o rombo nominal de 2026 passou de 8,50% do PIB para 8,45% do PIB.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 se manteve em 65,80% pela 11ª semana seguida. A estimativa intermediária para 2026 passou de 70,15% para 70,10%. Quatro semanas atrás, estava em 70,20%.

