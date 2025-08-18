David Vélez vende mais US$435,6 mi em ações do Nubank

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - O fundador e presidente-executivo do Nubank, David Vélez, vendeu US$435,6 milhões em ações do banco, segundo dados publicados na Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão de fiscalização dos mercados financeiros nos Estados Unidos.

A venda ocorreu na sexta-feira passada, segundo os dados publicados no formulário 144, que cita como vendedor a empresa Rua California Ltd, controlada por Vélez e Mariel Reyes Milk, e foi intermediada pelo JPMorgan Securities.

Procurado, o Nubank afirmou nesta segunda-feira que a operação marcou a terceira vez que Vélez vende parte de suas ações desde o IPO do banco em dezembro de 2021.

A venda envolveu 33 milhões de ações de ações, segundo o registro, cerca 0,7% do total de ações do banco, que informou em comunicado que a venda também foi equivalente a 3,5% do total de ações da instituição detidas pelo executivo.

"A venda é motivada unicamente por fins de planejamento patrimonial", afirmou o Nubank.