Crimeia, Donbass: por que Putin quer estes territórios para encerrar guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, já sinalizou que o russo Vladimir Putin quer territórios da Ucrânia em troca de um acordo de paz que colocaria fim à guerra entre os dois países vizinhos. Áreas atualmente ocupadas por tropas russas seriam prioridades na negociação, mas o governo ucraniano disse que não vai ceder.

Qual o interesse de Putin em territórios da Ucrânia

Crimeia

Estrada dividida e inclinada para um lado após um suposto ataque à Ponte da Crimeia, que conecta o território continental russo à península da Crimeia através do Estreito de Kerch, nesta imagem estática de vídeo tirada em 17 de julho de 2023. Imagem: Reuters/Stringer/File Photo

A Rússia anexou a Crimeia em 2014, mas a comunidade internacional não a reconhece como território russo. Putin argumenta que a maioria do povo da Crimeia é russa e que há um laço "inquebrável" entre a região e a Rússia, que possui clima ameno e potencial turístico com seus resorts.

A península foi anexada pela Rússia czarista pela primeira vez em 1783 e seguiu parte do país até 1954. O líder soviético Nikita Khrushchev transferiu a Crimeia para a Ucrânia naquela época; na prática, pouco mudou, pois ambas eram parte da União Soviética.

Com o desmantelamento da URSS em 1991, a Crimeia e a Ucrânia votaram por sua independência. Assim, a Crimeia era reconhecida como uma república autônoma que, legalmente, era parte administrativa da Ucrânia.

População original da Crimeia eram os tártaros, mas eles haviam sido expulsos por Stalin em 1944 e ainda hoje são poucos. Com a queda da União Soviética, parte dos tártaros exilados começaram aos poucos a voltar para casa nos anos 90. Apesar disso, atualmente eles são apenas 15% da população da Crimeia, que ainda é majoritariamente russa, segundo a rede britânica "BBC".

Sob a URSS, a região era o lar estratégico da Frota do Mar Negro. A poderosa força naval fundada pelo príncipe Potemkin no Império Russo tinha sua base na cidade de Sebastopol e protegeu o território russo (e depois soviético) dos turcos e outros povos mediterrâneos em diversos conflitos por séculos.

A Frota do Mar Negro foi dividida entre Rússia e Ucrânia em 1997; os russos mantiveram 82% dela. Mas Sebastopol continuou sendo sua casa, após um tratado de amizade assinado entre os dois países em que a Rússia reconhecia a soberania da Ucrânia, "alugava" as dependências da base em troca de uma compensação financeira pelos navios cedidos para os ucranianos.

A anexação coloca a frota e a região sob o controle russo, que se "fecha" da Europa no Mediterrâneo. A maioria dos países do continente são membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar liderada pelos EUA.

Donbass

Bombeiros ucranianos apagam incêndio em um prédio residencial no local de um ataque de drone russo na cidade de Bilozerske, região de Donetsk, em 10 de agosto de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia Imagem: GENYA SAVILOV / AFP

Composta pelos oblasts (ou regiões administrativas) de Luhansk e Donetsk, a área também tem uma grande população que fala russo e é de origem russa. Por isso, Putin usou Donbass como razão para invadir a Ucrânia— alegando que estaria protegendo os russos de preconceitos e violências étnicas por parte dos ucranianos. No entanto, eles não são maioria por lá.

Grupos separatistas se fortaleceram ali desde a Revolução Laranja de 2004, fazendo oposição às alianças do governo ucraniano com o Ocidente. Eles começaram a ser apoiados por Moscou e a lutar contra Kiev por uma suposta independência.

Donbass era pouco povoado até o século 19, mas se tornou um importante polo industrial a partir dali por suas reservas de carvão. Ainda sob o Império Russo, os camponeses de outras partes do país se mudaram para Donbass durante esta efervescência econômica —o que se intensificou durante a URSS.

Mas suas minas e infraestruturas foram severamente comprometidas pela guerra e, para a Rússia, a Sibéria é muito mais lucrativa. No entanto, o polo industrial de Donbass é essencial para a independência econômica da Ucrânia.

Por isso, verdadeiro objetivo pode ser destruir a autonomia ucraniana, que pode ser perigosa para a Rússia. É o que acreditam analistas como Hein Goemans, professor de ciência política da Universidade de Rochester. É importante notar que Kiev está mais alinhada, politicamente, à Europa Ocidental do que a Moscou.

Eu entendo seus objetivos como duplos: ele quer reestabelecer direta ou indiretamente, por anexação ou regimes-fantoches, um Império Russo —seja a antiga URSS ou a Rússia czarista. [...] E ele quer prevenir mais destas revoluções e um cercamento de países democráticos ao redor dele, que possam oferecer um refúgio seguro aos dissidentes russos que seriam perigosos para a sobrevivência política de Putin. Hein Goemans, em artigo publicado no site da Universidade de Rochester, nos EUA.

Atualmente, cerca de 70% de Donbass está sob o controle de tropas russas. No entanto, é possível que um acordo envolva a entrega de todo o território de Luhansk e Donetsk.

Zaporizhzhia

Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na região de Dnipropetrovsk Imagem: Alina Smutko/REUTERS

A Rússia invadiu a região em 2022, mas não conseguiu tomar seu principal "tesouro": a usina nuclear de Zaporizhzhia, que possui o maior reator nuclear da Europa. Ele seria movido por tecnologias mais modernas do que as dos invasores. Os russos não conseguiram religá-lo após ataques durante a guerra, segundo fontes do Departamento de Energia dos EUA ouvidos pelo jornal britânico "The Guardian".

Tomá-la poderia deixar a Ucrânia vulnerável e dependente da Rússia para obter energia. Ela seria responsável por 23% da produção de energia do país, segundo o instituto de pesquisa política Wilson Center, nos EUA.

Usina possui reservas de combustíveis nucleares e materiais radioativos interessantes para inimigos, que poderiam roubá-los para criar bombas e praticar terrorismo nuclear. Estes estoques teriam origem americana e é possível que a espionagem industrial esteja nos planos dos russos, para entender sistemas nucleares americanos.

Ela ainda poderia se tornar uma poderosa base militar, apontam analistas. Dado o risco de um grave acidente nuclear ali, que afete todo o continente, é possível que a Rússia ainda tenha o objetivo de transformar Zaporizhzhia em uma poderosa moeda de troca para o que quiser, aponta o Boletim dos Cientistas Atômicos.

Kherson

Imagem do serviço de informações da Ucrânia mostra ataque russo a Kherson Imagem: Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Ao sul de Donbass e Zaporizhzhia, russos já ocupam Kherson. A região interessa a Putin, em primeiro lugar, por questão moral: se eles levarem mais este território na negociação de paz, controlarão todo o sul da Ucrânia e enfraquecerão Kiev na opinião popular.

Área tem diversos portos importantes, com acesso ao Mar Negro. Por isso, ela é vital estrategicamente, em caso de conflito com a Europa Ocidental. Especialmente pela sua proximidade com a Crimeia —para a qual serve como uma "porta" tanto para influência política quanto para o tráfego de pessoas.

Kherson também serve de ponte para Odessa e conquistá-la pode comprometer severamente o comércio marítimo da Ucrânia. "É o nosso maior porto e 70% de nossas exportações saem pelo mar", comentou a rede "Al Jazeera" a diretora de programas de segurança think-tank Ukrainian Prism, Hanna Shelest.