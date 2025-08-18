Crimeia, Donbass: por que Putin quer estes territórios para encerrar guerra
O presidente dos EUA, Donald Trump, já sinalizou que o russo Vladimir Putin quer territórios da Ucrânia em troca de um acordo de paz que colocaria fim à guerra entre os dois países vizinhos. Áreas atualmente ocupadas por tropas russas seriam prioridades na negociação, mas o governo ucraniano disse que não vai ceder.
Qual o interesse de Putin em territórios da Ucrânia
Crimeia
A Rússia anexou a Crimeia em 2014, mas a comunidade internacional não a reconhece como território russo. Putin argumenta que a maioria do povo da Crimeia é russa e que há um laço "inquebrável" entre a região e a Rússia, que possui clima ameno e potencial turístico com seus resorts.
A península foi anexada pela Rússia czarista pela primeira vez em 1783 e seguiu parte do país até 1954. O líder soviético Nikita Khrushchev transferiu a Crimeia para a Ucrânia naquela época; na prática, pouco mudou, pois ambas eram parte da União Soviética.
Com o desmantelamento da URSS em 1991, a Crimeia e a Ucrânia votaram por sua independência. Assim, a Crimeia era reconhecida como uma república autônoma que, legalmente, era parte administrativa da Ucrânia.
População original da Crimeia eram os tártaros, mas eles haviam sido expulsos por Stalin em 1944 e ainda hoje são poucos. Com a queda da União Soviética, parte dos tártaros exilados começaram aos poucos a voltar para casa nos anos 90. Apesar disso, atualmente eles são apenas 15% da população da Crimeia, que ainda é majoritariamente russa, segundo a rede britânica "BBC".
Sob a URSS, a região era o lar estratégico da Frota do Mar Negro. A poderosa força naval fundada pelo príncipe Potemkin no Império Russo tinha sua base na cidade de Sebastopol e protegeu o território russo (e depois soviético) dos turcos e outros povos mediterrâneos em diversos conflitos por séculos.
A Frota do Mar Negro foi dividida entre Rússia e Ucrânia em 1997; os russos mantiveram 82% dela. Mas Sebastopol continuou sendo sua casa, após um tratado de amizade assinado entre os dois países em que a Rússia reconhecia a soberania da Ucrânia, "alugava" as dependências da base em troca de uma compensação financeira pelos navios cedidos para os ucranianos.
A anexação coloca a frota e a região sob o controle russo, que se "fecha" da Europa no Mediterrâneo. A maioria dos países do continente são membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar liderada pelos EUA.
Donbass
Composta pelos oblasts (ou regiões administrativas) de Luhansk e Donetsk, a área também tem uma grande população que fala russo e é de origem russa. Por isso, Putin usou Donbass como razão para invadir a Ucrânia— alegando que estaria protegendo os russos de preconceitos e violências étnicas por parte dos ucranianos. No entanto, eles não são maioria por lá.
Grupos separatistas se fortaleceram ali desde a Revolução Laranja de 2004, fazendo oposição às alianças do governo ucraniano com o Ocidente. Eles começaram a ser apoiados por Moscou e a lutar contra Kiev por uma suposta independência.
Donbass era pouco povoado até o século 19, mas se tornou um importante polo industrial a partir dali por suas reservas de carvão. Ainda sob o Império Russo, os camponeses de outras partes do país se mudaram para Donbass durante esta efervescência econômica —o que se intensificou durante a URSS.
Mas suas minas e infraestruturas foram severamente comprometidas pela guerra e, para a Rússia, a Sibéria é muito mais lucrativa. No entanto, o polo industrial de Donbass é essencial para a independência econômica da Ucrânia.
Por isso, verdadeiro objetivo pode ser destruir a autonomia ucraniana, que pode ser perigosa para a Rússia. É o que acreditam analistas como Hein Goemans, professor de ciência política da Universidade de Rochester. É importante notar que Kiev está mais alinhada, politicamente, à Europa Ocidental do que a Moscou.
Eu entendo seus objetivos como duplos: ele quer reestabelecer direta ou indiretamente, por anexação ou regimes-fantoches, um Império Russo —seja a antiga URSS ou a Rússia czarista. [...] E ele quer prevenir mais destas revoluções e um cercamento de países democráticos ao redor dele, que possam oferecer um refúgio seguro aos dissidentes russos que seriam perigosos para a sobrevivência política de Putin. Hein Goemans, em artigo publicado no site da Universidade de Rochester, nos EUA.
Atualmente, cerca de 70% de Donbass está sob o controle de tropas russas. No entanto, é possível que um acordo envolva a entrega de todo o território de Luhansk e Donetsk.
Zaporizhzhia
A Rússia invadiu a região em 2022, mas não conseguiu tomar seu principal "tesouro": a usina nuclear de Zaporizhzhia, que possui o maior reator nuclear da Europa. Ele seria movido por tecnologias mais modernas do que as dos invasores. Os russos não conseguiram religá-lo após ataques durante a guerra, segundo fontes do Departamento de Energia dos EUA ouvidos pelo jornal britânico "The Guardian".
Tomá-la poderia deixar a Ucrânia vulnerável e dependente da Rússia para obter energia. Ela seria responsável por 23% da produção de energia do país, segundo o instituto de pesquisa política Wilson Center, nos EUA.
Usina possui reservas de combustíveis nucleares e materiais radioativos interessantes para inimigos, que poderiam roubá-los para criar bombas e praticar terrorismo nuclear. Estes estoques teriam origem americana e é possível que a espionagem industrial esteja nos planos dos russos, para entender sistemas nucleares americanos.
Ela ainda poderia se tornar uma poderosa base militar, apontam analistas. Dado o risco de um grave acidente nuclear ali, que afete todo o continente, é possível que a Rússia ainda tenha o objetivo de transformar Zaporizhzhia em uma poderosa moeda de troca para o que quiser, aponta o Boletim dos Cientistas Atômicos.
Kherson
Ao sul de Donbass e Zaporizhzhia, russos já ocupam Kherson. A região interessa a Putin, em primeiro lugar, por questão moral: se eles levarem mais este território na negociação de paz, controlarão todo o sul da Ucrânia e enfraquecerão Kiev na opinião popular.
Área tem diversos portos importantes, com acesso ao Mar Negro. Por isso, ela é vital estrategicamente, em caso de conflito com a Europa Ocidental. Especialmente pela sua proximidade com a Crimeia —para a qual serve como uma "porta" tanto para influência política quanto para o tráfego de pessoas.
Kherson também serve de ponte para Odessa e conquistá-la pode comprometer severamente o comércio marítimo da Ucrânia. "É o nosso maior porto e 70% de nossas exportações saem pelo mar", comentou a rede "Al Jazeera" a diretora de programas de segurança think-tank Ukrainian Prism, Hanna Shelest.