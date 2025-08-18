Topo

Notícias

Correr emagrece mesmo? E é melhor na esteira ou na rua?

Corridadetona calorias e traz muitos benefícios para a saúde física e mental - Getty Images
Corridadetona calorias e traz muitos benefícios para a saúde física e mental Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

18/08/2025 14h27

A corrida é uma atividade física que detona calorias e traz muitos benefícios para a saúde física e mental.

Em 45 minutos de corrida em ritmo moderado, uma mulher de 55 kg queima cerca de 400 calorias —quase o dobro da natação, que detona 220 calorias e mais do que a bike, que no mesmo tempo gasta 340 calorias.

Relacionadas

'Leio na esteira': microeficiências ganham espaço, mas escondem armadilhas

Mortes após sanduíche são ligadas a botulismo: entenda gravidade da doença

Fibermaxxing: tendência de aumentar fibras na dieta é boa, mas pede cautela

A atividade também estimula o aumento no número e no tamanho das mitocôndrias, estruturas que se tornam mais eficientes em gerar energia. Por isso, esse exercício contribui para a redução de gordura, principalmente visceral, que fica alojada próximo a órgãos vitais e que está muito associada a doenças cardiometabólicas.

Esteira - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

Além disso, por atuar na redução da gordura visceral, a corrida contribui para diminuir o risco de diabetes, hipertensão, AVC e doenças cardíacas como infarto. Fora que deixa o coração mais forte e eficiente para cumprir sua função de bombear o sangue para o todo o corpo.

Na esteira ou na rua?

Você costuma correr na esteira e na rua e tem a impressão de que o exercício dentro da academia queima mais calorias, pois sempre termina a atividade pingando de suor? Pois saiba que não é bem assim.

Quando se trata do esforço físico demandado pelas duas modalidades, há discordâncias. Um estudo feito com mulheres de meia-idade e publicado na Nature indicou que, em ritmo intenso, o gasto energético é maior na rua que na esteira.

Porém, um estudo de revisão publicado na revista Springer Nature Link concluiu que, tanto na corrida na esteira quanto na rua, o corpo se movimenta e os músculos são ativados de maneira parecida —quando não há desníveis, buracos etc.

Ou seja: os dois tipos de atividade têm suas vantagens.

Na esteira, por exemplo, é mais fácil o corredor se manter dentro do ritmo de treino planejado, já que a velocidade é programável, constante e não há curvas, buracos, degraus e outros obstáculos que obrigam o corredor a desacelerar e acelerar, como na rua.

Além disso, a esteira possui um amortecimento um pouco maior do que pisos como asfalto e concreto. Isso pode ajudar quem está voltando de uma lesão ou faz muitos treinos na semana e precisa poupar as articulações do impacto.

Por outro lado, na rua, o maior esforço exigido no asfalto para mover o corpo à frente exige um maior trabalho muscular, fortalecendo mais coxas, panturrilhas e glúteos.

Fora que a corrida na rua tende a ser menos monótona pois há mudanças de paisagem, você vê outras pessoas, animais, conhece novos lugares e ainda há uma melhor evaporação do suor e dissipação de calor corporal, o que é importante para retardar o processo de fadiga (em condições adequadas, claro).

Atenção aos cuidados

Para planejar corretamente seus treinos de corrida e evoluir no esporte, é fundamental sempre buscar orientação de profissional de educação física.

É bom lembrar que a corrida é uma atividade que exige bastante dos músculos, das articulações, do sistema cardiovascular e até dos ossos. Dependendo da intensidade do exercício, nosso organismo precisa de cerca de 48 a 72 horas para se recuperar e gerar as adaptações necessárias para o condicionamento melhorar.

Por isso, o melhor é ir com calma e sempre com o aval de um profissional.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/05/2025, 16/05/2025, 03/06/2022 e 03/05/2019

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky

'Parque de Diamantes': mulher encontra pedra preciosa de 2 quilates nos EUA

Trump diz que EUA podem tentar negociar fim da crise na Ucrânia sem cessar-fogo

Zelensky 'agradece' a Trump por seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia

Trump diz acreditar que Putin quer fim da guerra na Ucrânia

Deputados democratas do Texas voltam ao estado em meio à disputa por mapa eleitoral

Saiba quem é o filho da princesa da Noruega acusado de crimes sexuais