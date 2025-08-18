Correr emagrece mesmo? E é melhor na esteira ou na rua?

A corrida é uma atividade física que detona calorias e traz muitos benefícios para a saúde física e mental.

Em 45 minutos de corrida em ritmo moderado, uma mulher de 55 kg queima cerca de 400 calorias —quase o dobro da natação, que detona 220 calorias e mais do que a bike, que no mesmo tempo gasta 340 calorias.

A atividade também estimula o aumento no número e no tamanho das mitocôndrias, estruturas que se tornam mais eficientes em gerar energia. Por isso, esse exercício contribui para a redução de gordura, principalmente visceral, que fica alojada próximo a órgãos vitais e que está muito associada a doenças cardiometabólicas.

Imagem: Getty Images

Além disso, por atuar na redução da gordura visceral, a corrida contribui para diminuir o risco de diabetes, hipertensão, AVC e doenças cardíacas como infarto. Fora que deixa o coração mais forte e eficiente para cumprir sua função de bombear o sangue para o todo o corpo.

Na esteira ou na rua?

Você costuma correr na esteira e na rua e tem a impressão de que o exercício dentro da academia queima mais calorias, pois sempre termina a atividade pingando de suor? Pois saiba que não é bem assim.

Quando se trata do esforço físico demandado pelas duas modalidades, há discordâncias. Um estudo feito com mulheres de meia-idade e publicado na Nature indicou que, em ritmo intenso, o gasto energético é maior na rua que na esteira.

Porém, um estudo de revisão publicado na revista Springer Nature Link concluiu que, tanto na corrida na esteira quanto na rua, o corpo se movimenta e os músculos são ativados de maneira parecida —quando não há desníveis, buracos etc.

Ou seja: os dois tipos de atividade têm suas vantagens.

Na esteira, por exemplo, é mais fácil o corredor se manter dentro do ritmo de treino planejado, já que a velocidade é programável, constante e não há curvas, buracos, degraus e outros obstáculos que obrigam o corredor a desacelerar e acelerar, como na rua.

Além disso, a esteira possui um amortecimento um pouco maior do que pisos como asfalto e concreto. Isso pode ajudar quem está voltando de uma lesão ou faz muitos treinos na semana e precisa poupar as articulações do impacto.

Por outro lado, na rua, o maior esforço exigido no asfalto para mover o corpo à frente exige um maior trabalho muscular, fortalecendo mais coxas, panturrilhas e glúteos.

Fora que a corrida na rua tende a ser menos monótona pois há mudanças de paisagem, você vê outras pessoas, animais, conhece novos lugares e ainda há uma melhor evaporação do suor e dissipação de calor corporal, o que é importante para retardar o processo de fadiga (em condições adequadas, claro).

Atenção aos cuidados

Para planejar corretamente seus treinos de corrida e evoluir no esporte, é fundamental sempre buscar orientação de profissional de educação física.

É bom lembrar que a corrida é uma atividade que exige bastante dos músculos, das articulações, do sistema cardiovascular e até dos ossos. Dependendo da intensidade do exercício, nosso organismo precisa de cerca de 48 a 72 horas para se recuperar e gerar as adaptações necessárias para o condicionamento melhorar.

Por isso, o melhor é ir com calma e sempre com o aval de um profissional.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/05/2025, 16/05/2025, 03/06/2022 e 03/05/2019