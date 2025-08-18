Copel marca assembleia sobre migração ao Novo Mercado para 22 de agosto

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel anunciou nesta segunda-feira que assembleia de acionistas sobre migração ao segmento Novo Mercado da B3 deve ocorrer em 22 de agosto, após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizar a retomada da reunião marcada inicialmente para o início deste mês.

"A contagem do prazo de convocação será retomada a partir da data em que foi interrompida, de forma que a administração da companhia está providenciando a nova convocação da AGE, a ser realizada, em primeira chamada, em 22 de agosto", afirmou a Copel em fato relevante.

(Por Alberto Alerigi Jr.)