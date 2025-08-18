Conselho de Ética da Câmara arquivou 74% dos casos nos últimos 5 anos

O Conselho de Ética da Câmara arquivou 69 dos 93 processos, 74% deles, contra deputados federais nos últimos cinco anos. Na sexta-feira, o colegiado recebeu quatro pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por sua atuação nos Estados Unidos.

O que aconteceu

No total, Eduardo foi alvo de 12 processos no Conselho de Ética desde 2021. Destes, oito foram arquivados. Os outros quatro que estão tramitando foram liberados na sexta pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e encaminhados ao órgão.

Ele foi o parlamentar com mais processos nesse período, conforme levantamento feito pelo UOL. Atrás dele estão o deputado André Janones (Avante-MG), e o ex-deputado Daniel Silveira, com nove cada um.

Processos contra Eduardo foram engavetados após aprovação do parecer contrário à cassação. Em outras vezes o processo também é arquivado devido ao fim da legislatura.

Dos pedidos novos que serão analisados, três são do PT e um do PSOL. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e atua para que o governo de Donald Trump aumente as sanções ao Brasil. A licença não remunerada terminou no dia 20 de julho, e ele reassumiu automaticamente o mandato.

Agora o presidente do Conselho define se abre os processos e escolhe os relatores. O colegiado está sob o comando de Fabio Schiochet (União Brasil-SC).

Flordelis, Brazão e Glauber

Nos últimos cinco anos, o Conselho de Ética aprovou a cassação dos mandatos de três parlamentares. Em 2021, o colegiado cassou o mandato de Flordelis (RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

Em agosto de 2024, o Conselho aprovou a perda de mandato de Chiquinho Brazão (RJ). Ele é acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 2018. O caso, no entanto, ainda precisava ser analisado pelo plenário. Motta não colocou a cassação em votação e deixou que o político perdesse o mandato por excesso de faltas, já que ele está em prisão domiciliar.

O colegiado também aprovou a cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) em abril deste ano. Ele recorreu à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que negou o recurso. O caso, porém, ainda não foi analisado pelo plenário da Câmara.

Os próximos passos do caso de Eduardo

O processo é longo e pode levar meses. Uma vez definido, o relator tem dez dias úteis para apresentar um parecer pelo arquivamento ou continuidade do processo. Depois, os membros do Conselho votam pela aprovação ou rejeição do relatório.

O Conselho de Ética tem 21 membros. As vagas são distribuídas entre os partidos de acordo com o tamanho da bancada. O PL é a sigla com mais cadeiras (4), seguido pelo PT (3).

Caso o órgão decida seguir com o processo, Eduardo teria um prazo para apresentar a defesa. Em seguida, o relator deve apresentar um novo parecer pela absolvição ou cassação do deputado, que também será votado pelos demais membros.

Uma vez aprovada a cassação no Conselho de Ética, o processo segue para análise do plenário da Câmara. São necessários 257 votos.

Assim como Brazão, Eduardo pode ter o mandato cassado por excesso de faltas. Como o UOL mostrou, Motta foi aconselhado por líderes do centrão a deixar o parlamentar acumular faltas para evitar mais tensão na Casa. Ele já tem oito faltas não justificadas.