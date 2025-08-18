Topo

Notícias

Comportamento do real neste ano tem relação com movimento global do dólar, diz Guillen

18/08/2025 14h36

BRASÍLIA (Reuters) - O comportamento do real neste ano tem muito a ver com o comportamento global do dólar, disse nesta segunda-feira o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen.

Em evento promovido pela Warren Investimentos, Guillen afirmou que o BC não vê anomalias no câmbio quando se faz uma comparação com os movimentos do mercado de juros e da bolsa de valores.

Em meio à guerra tarifária conduzida pelos Estados Unidos, Guillen afirmou que a forma de atuação do BC sobre o câmbio não mudou, tendo foco em conter eventuais disfuncionalidades no mercado, que, segundo ele, não são observadas no momento.

"Qualquer intervenção no câmbio segue a visão usual de você atuar se observar disfuncionalidade no mercado, e não, a gente não tem observado qualquer disfuncionalidade no mercado de câmbio", disse.

Ele acrescentou que o mandato da autarquia é buscar a meta de inflação e pensar quais os mecanismos de transmissão para os preços, que incluem o câmbio.

(Por Bernardo Caram)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

São Paulo de demolições e restaurações

"A bola está no campo de Israel", diz mediador egípcio sobre plano de trégua em Gaza aceito pelo Hamas

Moraes é 'comprometido com sistema constitucional brasileiro', elogia Temer

Peixe BR: tarifaço fará exportação de tilápia praticamente zerar no 2º semestre

Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelenskiy

Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana

Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para 'Débora do batom'

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky