Comportamento do real neste ano tem relação com movimento global do dólar, diz Guillen

BRASÍLIA (Reuters) - O comportamento do real neste ano tem muito a ver com o comportamento global do dólar, disse nesta segunda-feira o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen.

Em evento promovido pela Warren Investimentos, Guillen afirmou que o BC não vê anomalias no câmbio quando se faz uma comparação com os movimentos do mercado de juros e da bolsa de valores.

Em meio à guerra tarifária conduzida pelos Estados Unidos, Guillen afirmou que a forma de atuação do BC sobre o câmbio não mudou, tendo foco em conter eventuais disfuncionalidades no mercado, que, segundo ele, não são observadas no momento.

"Qualquer intervenção no câmbio segue a visão usual de você atuar se observar disfuncionalidade no mercado, e não, a gente não tem observado qualquer disfuncionalidade no mercado de câmbio", disse.

Ele acrescentou que o mandato da autarquia é buscar a meta de inflação e pensar quais os mecanismos de transmissão para os preços, que incluem o câmbio.

