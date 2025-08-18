Como saber se uma pessoa é interesseira? 5 atitudes podem dar pistas

Entrar em relações que não nos fazem bem é mais comum do que parece —e, às vezes, nos deparamos com pessoas interesseiras, que se conectam a nós com o objetivo de tirar proveito.

Descobrir se uma pessoa é interesseira não é algo tão simples: o comportamento humano é complexo e nem sempre as atitudes podem ser interpretadas como sinais inequívocos de algumas intenções.

No entanto, alguns comportamentos podem fazer soar o alerta em uma relação. É sempre bom lembrar: ajuda profissional, como terapia, pode nos fortalecer para identificar padrões em relacionamentos e lidar com eles.

1. Exagera em fazer elogios

Se for uma pessoa narcisista, estará sempre em busca de alguém que supra suas necessidades emocionais. Para isso, vai apostar na "overdose" de afeto, mas não para agradar o outro, e sim para chamar atenção para si mesmo e obter o que se deseja.

2. Some e finge esquecimento

Depois de obter o que deseja, o interesseiro some, mas pode voltar, caso precise de você novamente. Para não se sentir em débito, ele ainda distorce os fatos.

Quando conveniente, finge esquecer ou acusa seu beneficiário, ou vítima, de ter memória ruim e para isso pode contar com cúmplices mal-intencionados. São comentários típicos seus: "Nossa, não me lembro, nem ninguém"; "Você deve estar se confundindo"; "Está tudo bem com sua memória?". Depois disso a vítima recua, fica sem reação, duvidando se está se esquecendo ou enlouquecendo.

3. Foca em você, não nele

Interesseiros geralmente não ficam se abrindo demais para os outros, para não se contradizerem, revelarem suas intenções e fornecerem pistas sobre seu caráter.

Para desviar o foco de uma conversa desagradável sobre si, ou de um erro/problema que cometeu, o interesseiro pode ainda bancar a vítima e sugerir que a culpa é do outro. Sem nenhum remorso, ele muda a situação para fazer parecer que foi julgado, mal interpretado e receber desculpas.

4. Troca de amizades facilmente

As relações do interesseiro tendem a ser superficiais e muito rotativas, afinal só duram enquanto ele tira proveito. Ele troca seu círculo social com frequência, trata as pessoas como descartáveis, em geral depois de alcançar tudo o que pretende.

Algumas vítimas até podem perceber ou suspeitar do interesseiro, mas com dificuldades para se expressar, rebater e se impor, ficam caladas, o que repercute em ansiedade. Esse sintoma pode se manifestar ainda quando se está perante o interesseiro, ou sabe que o encontrará e ele pode pedir novos favores sob pressão.

5. Muda de opinião toda hora

O interesseiro costuma mentir, mas também oscilar de opinião, sobre assuntos e pessoas, para agradar quem ele deseja sugar. É falso e age por conveniência.

O indivíduo alvo do interesseiro aceita as distorções baseadas em mentiras, omissões e manipulações como verdadeiras. Como consequência, perde a real noção sobre si, terceiros ou tudo ao seu redor. A vítima passa a acreditar que o interesseiro pensa como ela e está certo, é bem-intencionado e que precisa dele para se sentir atenta, validada. A partir daí, vive em função de suas opiniões.

*Com informações de reportagem publicada em 19/07/2024