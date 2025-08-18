Falha de comunicação afeta ao menos 20 voos de aeroportos do Sul e Sudeste

Um problema de comunicação de tráfego aéreo afetou momentaneamente ao menos 20 voos de diferentes aeroportos em parte do Brasil na manhã de hoje.

O que aconteceu

Falha aconteceu em centro responsável pelo comando de voos de toda a região Sul, parte do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 2 fica em Curitiba.

Decolagens e pousos para a região do espaço aéreo das regiões foram suspensos por segurança, explicou a FAB. Em nota, a Força Aérea Brasileira disse que identificou a queda nas frequências de comunicação da Região de Informação de Voo de Curitiba e paralisou as operações aéreas para a cidade para poder solucionar o problema. Apesar de se referir à capital paranaense, a Região de Informação de Voo abrange as três capitais do sul, parte do Rio e de São Paulo e parte de Mato Grosso do Sul.

Problema durou 45 minutos, segundo a Força Aérea Brasileira. Em nota enviada ao UOL, a FAB informou que a queda nas frequências de comunicação foi registrada às 10h30 e o problema foi solucionado às 11h15.

No aeroporto de Curitiba, o problema afetou a frequência de comunicação do controle de aproximação e causou atrasos em nove voos. Segundo a Motiva, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Afonso Pena, a comunicação foi reestabelecida e as operações foram normalizadas ainda pela manhã, após 56 minutos de instabilidade.

No Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, dois voos foram impactados, e no Galeão, sete voos ficaram atrasados. As informações são da Infraero e do RIOgaleão, que administram os locais.

Em São Paulo, os aeroportos de Congonhas e Guarulhos também tiveram problemas. O primeiro teve quatro chegadas e três partidas canceladas por causa da falha. A administração do segundo disse apenas que quatro voos foram afetados, sem detalhar se estavam chegando ou partindo.

Em Porto Alegre, sete decolagens e um pouso foram atrasados, informou a concessionária Fraport. A empresa disse que todos os serviços já estão normalizados.

Todos os aeroportos que tiveram problemas afirmaram que situação foi normalizada ainda pela manhã. O UOL buscou aeroportos de Vitória, Florianópolis e Belo Horizonte, que não se manifestaram até o momento. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

FAB não identificou o que causou a falha. O órgão disse que apura a causa das quedas de frequência.