Cidade do Saara Ocidental bate recorde de calor em agosto com quase 50° C

18/08/2025 16h37

A Direção-Geral de Meteorologia de Marrocos (DGM) anunciou, nesta segunda-feira (18), que no início de agosto foi registrada uma temperatura recorde mensal na cidade de El Aiune, situada no Saara Ocidental, com 49,2° C, superando o recorde anterior de agosto de 2016.

O Marrocos controla a maioria do território disputado do Saara Ocidental. 

Há duas semanas, o país enfrenta uma intensa onda de calor que afeta principalmente o centro, algumas áreas costeiras e o sul.

"A estação meteorológica de El Aiune superou seu recorde absoluto e mensal de temperatura máxima em 9 de agosto de 2025, com 49,2º C, frente ao recorde anterior de 47º C, registrado em agosto de 2016", indicou um relatório da DGM.

O fenômeno é provocado pelo Chergui, um vento quente e seco proveniente do Saara, que foi reforçado por condições meteorológicas particulares (anticiclone e depressão desértica), e especialmente por um céu claro que ampliou o aquecimento durante o dia.

No domingo, as temperaturas estavam entre 3º C a 13° C acima das normais da temporada, e 19 cidades marroquinas registraram temperaturas superiores a 40º C, segundo a instituição marroquina.

Em junho, a DGM anunciou que 2024 foi o ano mais quente já registrado em Marrocos, com 1,49º C acima da média em relação ao período 1991-2020, em um contexto de aquecimento climático global.

