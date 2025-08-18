China continuará estimulando o consumo, diz premiê

HONG KONG (Reuters) - A China continuará a impulsionar o consumo e a proteger as condições de vida das pessoas, expandindo a tendência positiva de crescimento do país, disse o primeiro-ministro Li Qiang em uma reunião plenária do Conselho de Estado nesta segunda-feira.

Li, cujos comentários foram transmitidos pela emissora estatal chinesa China Central Television, disse que as autoridades se esforçarão para atingir a meta de crescimento econômico para o ano inteiro, estabelecida em cerca de 5%.

A China "permanecerá calma e responderá ativamente a várias incertezas", disse Li, observando um "ambiente externo severo e complexo".

Uma trégua comercial temporária alcançada pela China e pelos Estados Unidos em meados de maio - e prorrogada na semana passada por mais 90 dias - impediu que as tarifas dos EUA sobre produtos chineses voltassem a níveis proibitivamente altos.

Entretanto, os lucros dos fabricantes chineses continuam a ser afetados pela demanda fraca e pela deflação dos preços ao produtor no país.

Li disse que a China precisa fortalecer o consumo interno e continuar a estimular o potencial de consumo do país, eliminando medidas restritivas e acelerando novas áreas de crescimento, como a de serviços.

Li acrescentou que a China deveria adotar medidas "enérgicas" para consolidar a tendência de estabilização do mercado imobiliário do país.

Ele disse que é necessário fazer mais esforços para estabilizar o emprego, garantir a subsistência das pessoas e assegurar a estabilidade geral da sociedade.

(Reportagem de Farah Master e redação Pequim)