Topo

Notícias

China continuará estimulando o consumo, diz premiê

18/08/2025 09h54

HONG KONG (Reuters) - A China continuará a impulsionar o consumo e a proteger as condições de vida das pessoas, expandindo a tendência positiva de crescimento do país, disse o primeiro-ministro Li Qiang em uma reunião plenária do Conselho de Estado nesta segunda-feira.

Li, cujos comentários foram transmitidos pela emissora estatal chinesa China Central Television, disse que as autoridades se esforçarão para atingir a meta de crescimento econômico para o ano inteiro, estabelecida em cerca de 5%.

A China "permanecerá calma e responderá ativamente a várias incertezas", disse Li, observando um "ambiente externo severo e complexo".

Uma trégua comercial temporária alcançada pela China e pelos Estados Unidos em meados de maio - e prorrogada na semana passada por mais 90 dias - impediu que as tarifas dos EUA sobre produtos chineses voltassem a níveis proibitivamente altos.

Entretanto, os lucros dos fabricantes chineses continuam a ser afetados pela demanda fraca e pela deflação dos preços ao produtor no país.

Li disse que a China precisa fortalecer o consumo interno e continuar a estimular o potencial de consumo do país, eliminando medidas restritivas e acelerando novas áreas de crescimento, como a de serviços.

Li acrescentou que a China deveria adotar medidas "enérgicas" para consolidar a tendência de estabilização do mercado imobiliário do país.

Ele disse que é necessário fazer mais esforços para estabilizar o emprego, garantir a subsistência das pessoas e assegurar a estabilidade geral da sociedade.

(Reportagem de Farah Master e redação Pequim)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Não vi nada demais, diz mãe de adolescente que morava com Hytalo sobre vídeos do influenciador

Seca e inundações repentinas forçam afegãos a abandonar suas casas

Incêndios na Espanha afetam rota do Caminho de Santiago e se espalham pelas montanhas

'Não existe possibilidade de recuar um milímetro', diz Moraes ao 'The Washington Post'

Livro lançado nos EUA trata da ajuda brasileira para derrubar Allende e estruturar Operação Condor

Dono da Farma Conde diz que Ultrafarma sonegava 60% das vendas, mostra TV

Paquistão retoma operações de resgate em áreas atingidas por enchentes; número de mortos passa de 300

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Candidato inesperado surpreende na Bolívia e corre com vantagem num inédito segundo turno

Ucrânia 'luta pela própria terra', diz Zelensky antes de encontrar Trump

"Questão" de Taiwan é assunto interno, diz China em resposta a Trump