CBIC reitera que mercado imobiliário em 2025 vai fechar estável em lançamentos e vendas

São Paulo

18/08/2025 14h11

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) reiterou a sua expectativa de que os lançamentos e as vendas do mercado imobiliário em 2025 fiquem estáveis na comparação com 2024. "Esperamos um pequeno crescimento dentro do Minha Casa Minha Vida e uma pequena queda nos demais mercados", afirmou o economista Celso Petrucci, durante apresentação.

No início do ano, a CBIC já havia estimado estabilidade do mercado, na média, para este ano, conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Petrucci explicou que o juro alto tem afetado os negócios no segmento de médio e alto padrão, que dependem de financiamentos com recursos originados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). "Em termos de recursos do SBPE, já sentimos que o mercado vai dando uma 'afofada', indo para estabilidade", comentou.

No primeiro semestre de 2025, as vendas de imóveis cresceram 9,6% em relação ao primeiro semestre de 2024, alcançando 206,9 mil unidades, enquanto os lançamentos tiveram um aumento de 6,8% no mesmo período, somando 186,5 mil unidades.

Já no segundo trimestre, o mercado iniciou um movimento de desaceleração. As vendas tiveram um crescimento de 2,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, atingindo 102,8 mil unidades, enquanto os lançamentos caíram 6,8%, totalizando 93,3 mil unidades.

