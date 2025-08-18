Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberação

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025 já foi liberado pelo governo federal. Os resgates seguem a data de nascimento do trabalhador, permitindo que quem nasceu em janeiro, por exemplo, já possa fazer a retirada.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. Nessa modalidade, se houver demissão, o valor total da conta não poderá ser resgatado, sendo liberada apenas a multa rescisória.

No formato tradicional, chamado de saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode sacar todo o valor do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

Quem opta pelo saque-aniversário tem acesso ao valor no primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para a retirada.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde é preciso indicar uma conta bancária para recebimento. Se o pedido for feito no mês de aniversário, o depósito ocorre em até 5 dias úteis, segundo a Caixa.

Também é possível, pelo aplicativo, voltar à modalidade saque-rescisão, desde que não exista antecipação contratada. Essa mudança, porém, só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Cálculo do valor

O montante liberado no saque-aniversário depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o saldo total das contas do FGTS, acrescida de uma parcela adicional conforme o valor disponível.

Faixas de saque:

Até R$ 500: 50%, sem parcela extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900